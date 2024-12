Cambios en Perros de la Calle: Evelyn Botto se despidió del programa y reveló sus nuevos proyectos.

"En este momento tengo la necesidad de transitar otras experiencias que no pueden convivir con estar acá. Formar parte de Perros de la Calle te requiere. El programa te da y te pide", expresó, dejando claro que el nivel de entrega que exige el formato era difícil de sostener mientras buscaba expandir su horizonte artístico.

Diseño sin título (18).jpg (Foto: Captura de pantalla)

Un balance tras casi cinco años en el programa

Evelyn Botto, quien se incorporó al equipo de Perros de la Calle durante la pandemia, también aprovechó el momento para reflexionar sobre su trayectoria en el programa. "Perros necesita que estés al 100%. Y yo siento que hace un tiempo no vengo al 100%. No es justo ni para los oyentes, ni para el equipo, ni para mí", confesó con sinceridad.

La locutora reveló que llegó a esta decisión después de un profundo análisis personal. "Hice muchos balances esta semana. Fueron casi cinco años", recordó. Aunque la nostalgia invadió sus palabras, también dejó entrever un entusiasmo por los nuevos rumbos que emprenderá.

Embed

Un giro hacia el arte y la música para Evelyn Botto

Con su salida de Perros de la Calle, Evelyn busca enfocarse en su faceta artística. "Se termina esta etapa. Tengo muchas ganas de acercarme más al arte, a la música, a la actuación que vengo postergando. Ahora estoy con ganas", compartió. Estas declaraciones reflejan su anhelo de reconectarse con pasiones que había dejado en pausa para priorizar su rol en el programa radial.

Además, Botto aprovechó el momento para leer unas palabras que había preparado con anticipación. En ellas, agradeció emocionada a los referentes de Urbana Play, la emisora que alberga a Perros de la Calle. "Todo lo que me está pasando hoy en día es pura y exclusivamente por haber estado en este programa. Acá crecí como persona y como profesional", expresó conmovida.

Embed

Evelyn también habló de los desafíos personales que enfrentó durante su paso por el programa. "Muchas veces me pasó que terminé programas sintiéndome que había dado tanto que no me quedó nada para mí. Esa sensación de vacío. Se borró la línea de la Evelyn del show y la Evelyn real", admitió, dejando entrever el nivel de compromiso emocional y profesional que exigía su trabajo.

Con estas palabras, la locutora dejó claro que su decisión de dejar Perros de la Calle no fue fácil. Sin embargo, se mostró optimista sobre lo que está por venir: "Es un duelo raro, lo lloré mucho. Hace dos meses que sé este tema. Estoy necesitando hacer otras cosas y estoy muy agradecida", concluyó.

Diseño sin título (19).jpg (Foto: Internet)

Los planes para Olga y su futuro artístico

Ahora, Evelyn tiene la mirada puesta en Olga, el espacio que lidera y al que dedicará su energía en los próximos años. Con planes a largo plazo, se espera que el proyecto tome mayor relevancia de cara al 2025, consolidándose como un pilar en su carrera.

Además de Olga, la locutora no oculta su interés por profundizar en la música, la actuación y otras expresiones artísticas que la inspiran. Su decisión de alejarse de Perros de la Calle parece ser un paso hacia un camino creativo que la tiene entusiasmada y lista para nuevos desafíos.

Diseño sin título (20).jpg (Foto: Internet)

Un adiós que deja huella en la radio

La despedida de Evelyn Botto de Perros de la Calle marca el fin de una etapa que la transformó tanto profesional como personalmente. Con lágrimas en los ojos, recuerdos de momentos compartidos y palabras de agradecimiento, Evelyn cerró un capítulo que sin duda dejó una marca imborrable en su carrera y en los oyentes del programa.

Mientras deja atrás este proyecto, queda claro que su pasión y dedicación seguirán siendo parte de su camino, esta vez con una nueva dirección: el arte, la música y un renovado enfoque en su crecimiento personal y profesional.