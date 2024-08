Andy Kusnetzoff reveló una infalible y curiosa táctica para conquistar mujeres: "Funciona de verdad"

"Esta es la clave para saber si hay onda: vos preguntale a esa persona cuál es su película preferida y después decile esto", comenzó el conductor sobre esa táctica para poder conquistar a una mujer.

Embed

"Confía, funciona”, adelantó con seguridad Andy Kusnetzoff sobre esta estrategia de seducción en particular. Y continuó dando los pasos a seguir en la conversación: "Vos le preguntás a alguien cuál es su película favorita. Si no te responde, listo, no hay onda, pero te va a responder una y acá viene lo importante...".

"Suponete que te responde que es Toy Story, vos ya la viste, no importa, no le tenés que decir que la viste, lo único que tenés que decir es ‘¿está buena? no la vi’", continuó el padre de Helena y León.

"Ahí, si esa persona te dice ‘che, nos tenemos que juntar y la vemos’, está todo bien. Si te dice ‘mirala’, no, listo...", finalizó el conductor quien está en pareja hace años con la productora Florencia Suárez sobre la particular estrategia de conquista.

ANDY KUSNETZOFF.jpg

Mario Pergolini con Rafa Juli: sus inicios en la radio, su familia y la picante relación con Andy Kuznetzoff

Para Devuelta, el nuevo programa de América TV conducido por Rafa Juli, Mario Pergolini eligió volver al lugar que marcó un antes y un después en su carrera y en su vida: el edificio en el que nació la Rock and Pop, en Avenida Belgrano 270.

“Esta radio arrasaba porque había música que no tenía nadie”. En ese momento -recuerda- “no tenía un mango” . Allí se hizo amigo de Eduardo De la Puente, con quien hizo el famoso programa Malas Compañías. A su ex compañero lo recuerda como “un tipazo”.

En esta vuelta, Mario también recordó a quien se volvió su compañera de por vida: Dolores Lola Galán, su mujer. “En el bar de la esquina había una chica muy jovencita que me pidió hacer un trabajo para la facultad. Le dije ‘yo te lo hago’. Cuando volvió a la semana para ver si lo había hecho, yo me había olvidado. Me cagó a puteadas mal. Me acuerdo que fuimos a la esquina, frente al viejo edificio de la aduana, y hoy es mi mujer. Mi relación empezó con una puteada y así siguió”, recordó con picardía entre risas. Y agregó: “Éramos muy chicos los dos. Sus padres eran médicos, estaban educados en Lenguas Vivas. ¡Lo que menos esperaban era que les cayera yo! Tenía el pelo largo y tenía siete años más”.

La historia de su trabajo en Rock and Pop no quedó ajena a la historia de nuestro país y Mario recordó las veces que estuvo preso con Richard Coleman y Gustavo Cerati. “La policía venía a hacer razias. Tenían el dato de que todos los que entraban acá, eran delincuentes. En ese momento ibas por la calle y te detenían. (...) Una noche, en un show, se llevaron a Cerati. Con Soda Stereo, en el ‘88, nos íbamos de gira porque yo las cubría… Era como irse con los Rolling Stones”.

También, recordó su etapa en CQC y sus colegas de aquel entonces: “CQC aprovechó el momento político del país. Es Carlos terminando la fiesta y se empezaba a ver una salida de esa realidad ficticia. Si le hago una crítica al programa, estaba siempre armado desde un olimpo especial. CQC es pedante. Había un juego perverso porque nosotros filmábamos, pero después en edición mostrábamos lo que queríamos. Pero lo bueno es que no era burdo, tenía un halo de inteligencia”.

“Andy Kuznetzoff empezó a trabajar conmigo como asistente de la radio. Era un tipo muy creativo. Y vos a veces no querés que use sus ideas para él mismo. Entonces, cuando me dijo ‘voy a hacer radio a la mañana’, le respondí que, con lo competitivo que soy, nos íbamos a pelear. Me lo monté en un huevo y, siempre que le pude dar, le di. Hoy es otra cosa", finalizó Mario Pergolini.