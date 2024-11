Sofía Martínez compartió al aire un emocionante anuncio personal: "Arranca el proceso"

"Estamos hablando de que vamos a congelar óvulos... Me encanta hacerlo colectivo. Bueno, este equipo va a congelar óvulos. Van a ser míos pero de este equipo", dijo con humor.

Meses atrás, Martínez había dicho al aire en presencia de una especialista en reproducción asistida: "Yo pasé la barrera de los 30 años y sabemos que para una mujer, desde ahí tu momento de época reproductiva tiene una fecha límite y creo que se retrasaron un montón de cosas con respecto a tener tu propia familia".

"No dejan de estar esos objetivos, por lo menos en mi caso. Pero también me gusta darle prioridad en estos años a lo laboral, a lo que me entusiasma, a lo que me motiva", había manifestado. "Por ahí eso lo veo que está quedando para unos años más adelante y tengo miedo de que después esa barrera me juegue en contra", había agregado.

Sofía Martínez

La pícara respuesta de Franco Colapinto a Sofi Martínez: "No tantos como vos"

Franco Colapinto fue entrevistado por Sofi Martínez y se dio dio una pícara respuesta del piloto argentino de Fórmula 1 cuando la periodista le preguntó cuántos mensajes de WhatsApp tenía en ese momento sin leer en su teléfono.

En el marco del entrenamiento del Gran Premio de México, Sofi Martínez destacó sobre el joven deportista: “Siento que todo lo tomas con mucha naturalidad, ¿hay algo que te ponga nervioso?, pero de verdad, que vos digas ‘che, acá sentí miedo’”.

"Sí, esta entrevista", contestó el joven rápidamente. “No mentira, dale...”, le dijo Martínez. Y Franco Colapinto dijo ya más serio: “No... la verdad que el automovilismo es un deporte de mucha presión, hay muchos nervios todo el tiempo, creo que las largadas son uno de los momentos más tensos, la clasificación también. Cuando empieza la carrera te enfocas y la mente se te pone en blanco”.

Luego, el deportista destacó el apoyo de su familia desde muy chico para apoyarlo en su elección de ser piloto de automovilismo. "Me dejaron ser lo que quería ser", sostuvo. “¿Tenes muchos mensajes sin responder?”, le consultó Sofía.

Y ahí Colapinto le dijo picante: “Sí muchos, no tantos como vos....”, y luego él le mostró su celular que tenía más de mil mensajes sin leer y uno de ellos era de Marcos Galperín, después del comercial que protagonizó. “1.175 mensajes sin leer”, confirmó sorprendida Sofi Martínez.