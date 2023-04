Carlos Maslatón y un duro pronóstico para el Frente de Todos: "Cristina debe encabezar, o el peronismo quedará..."

"Aprendan a unirse, basta de internas, todos reflotando los aparatos y las organizaciones a lo 1973. Asegurar un 36-38% al menos, para sobrevivir", agregó en su cuenta de Twitter.

Carlos Maslatón y una teoría increíble sobre el funeral de Hugo Chávez

Carlos Maslatón es uno de los nuevos integrantes de la mesa de Duro de Domar, el histórico programa que volvió a C5N. En el nuevo panel también está la periodista militante Cynthia García, con quién Maslatón tuvo ayer un duro cruce relacionado con la muerte del ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

"Yo estuve en el funeral de Chávez. Estuve en el cajón. ¿Sabés qué había? Un muñeco de goma. ¡Cynthia, yo lo vi, me abalancé sobre el cajón de Chávez y no era real, era un muñeco de goma!", dijo Maslatón, ante el repudio inmediato de su compañera. García fue contundente: "Te vas a la m..."

"Yo no dije que no estaba muerto, eh. Lo que estoy diciendo es que el que estaba en el cajón el día que yo lo vi, el 9 de marzo de 2013 a las 23.53 horas de Caracas, no era Chávez sino un muñeco de goma, de mala calidad", agregó.

"Chávez murió el 30 de diciembre de 2012, se informó públicamente el 5 de marzo de 2013 y yo viajé rápidamente para ir al funeral porque quería ver el último funeral stalinista del mundo. Y lo vi y estuve al lado del cajón".