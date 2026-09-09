Ángel Di María habló de su futuro y fue contundente sobre su retiro

“Estamos pasando un gran momento en Central, de este lado de la vereda estamos muy bien”, sostuvo.

Además, apuntó contra algunas versiones periodísticas que, según su mirada, terminan desviando la atención del presente del equipo. “Central está creciendo cada día más, se ve en todos lados, y a veces la prensa lleva a que todo esto se vaya para otro lado”, expresó.

De esta manera, Di María buscó despejar las especulaciones sobre su futuro y remarcó que está enfocado en disfrutar de su regreso a Rosario Central y de esta segunda etapa en el fútbol argentino.

La expectativa alrededor de su futuro había crecido después del empate 1-1 ante Newell’s en el clásico rosarino y, principalmente, tras la eliminación de Central de la Copa Libertadores, un resultado que generó un fuerte impacto en el equipo.

Luego de quedar eliminado ante Corinthians, Di María había dejado abierta la posibilidad de analizar su continuidad. "Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo", manifestó inmediatamente después de aquel encuentro, declaración que encendió las alarmas entre los hinchas.

Sin embargo, posteriormente aclaró que aquellas palabras habían surgido "desde la angustia" por la eliminación y ratificó su compromiso con Rosario Central. "Yo no abandono. Esto tiene un punto y seguido, porque queda mucho por lo que luchar todavía", había señalado.