TECNOLOGÍA

Por qué WhatsApp bloquea las capturas de pantalla en las fotos de perfil

WhatsApp refuerza la seguridad digital impidiendo la captura de fotos de perfil. Esta función combate la suplantación y el uso no consentido de imágenes personales.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Por qué WhatsApp bloquea las capturas de pantalla en las fotos de perfil. (Foto: Archivo)

La privacidad digital se ha consolidado como una preocupación central para los usuarios de todo el mundo. En respuesta a esta demanda creciente y al aumento de las amenazas cibernéticas, WhatsApp ha implementado una nueva capa de seguridad tecnológica: el bloqueo de capturas de pantalla en las fotos de perfil.

Esta medida, que se está desplegando de forma progresiva, tiene un objetivo claro y urgente: proteger a los usuarios del robo de identidad y el uso indebido de sus imágenes personales.

Cuando un usuario intenta capturar la imagen de perfil de un contacto (al verla ampliada), el sistema de la aplicación responde mostrando una imagen en negro o un mensaje de advertencia que indica que la acción no está permitida. Esta funcionalidad es el paso más reciente en el compromiso de la plataforma por limitar la obtención y difusión de fotografías personales, sumándose a otras herramientas de privacidad ya existentes.

Por qué WhatsApp bloquea las capturas de pantalla en las fotos de perfil

La decisión de WhatsApp de impedir la captura de pantalla responde directamente a la escalada en los casos de fraude digital y suplantación de identidad. En los últimos años, los ciberdelincuentes han perfeccionado sus técnicas, siendo el robo de fotos de perfil un primer paso crítico para cometer estafas.

El mecanismo es simple y efectivo: un atacante toma una imagen de perfil con una simple captura de pantalla, crea una cuenta de WhatsApp con un número diferente y se hace pasar por la persona en cuestión. Luego, contacta a amigos o familiares de la víctima para solicitar dinero con excusas de emergencia, como un accidente o un problema urgente. Ver una foto familiar en un mensaje da una confianza inmediata al receptor, lo que hace que estas maniobras de ingeniería social sean particularmente efectivas.

Con la simple acción de capturar una imagen de perfil, los delincuentes obtienen la materia prima para realizar estafas, dañar reputaciones o incluso iniciar casos de acoso en otras redes sociales. El bloqueo de capturas complica significativamente esta fase inicial de obtención de material, dificultando a los atacantes el acceso a una imagen de la calidad necesaria para una suplantación convincente.

Otros peligros asociados a las fotos de perfil no protegidas

La suplantación de identidad por fraude económico no es el único riesgo que mitiga esta nueva función de seguridad. La capacidad de un tercero para guardar una foto de perfil sin consentimiento abre la puerta a otros riesgos de privacidad y seguridad que afectan a millones de usuarios:

  • Creación de perfiles falsos y catfishing: las imágenes robadas se utilizan masivamente para abrir cuentas gratuitas en redes sociales o plataformas de citas. Estos perfiles falsos se usan para engaño romántico (catfishing), acoso o para la difusión de desinformación, afectando la vida social y la integridad emocional de las víctimas.
  • Difusión de información falsa: el robo de una imagen personal permite a los ciberdelincuentes asociar la fotografía de la víctima a mensajes o declaraciones fabricadas. Esto puede afectar seriamente la reputación del usuario, haciéndole aparecer como el supuesto autor de historias o mensajes que jamás envió.
  • Ingeniería social sofisticada: una foto de perfil es un punto de partida para que los delincuentes realicen una investigación más profunda. Al analizar la fotografía y buscar coincidencias en otras redes sociales, pueden reunir más datos (como el trabajo, la ubicación o los intereses) para construir ataques dirigidos y más difíciles de detectar.
Pasos para reforzar el control de la foto de perfil en WhatsApp

WhatsApp anima a los usuarios a utilizar la configuración de privacidad para limitar aún más el acceso a sus fotos de perfil. Los pasos para ajustar esta seguridad son sencillos y se encuentran en la sección de Ajustes o Configuración de la aplicación:

  • Dirigirse a Configuración o Ajustes.
  • Elegir la sección Privacidad.
  • Hacer clic en Foto de perfil.
  • Seleccionar la opción deseada entre:

    • Mis contactos: solo las personas guardadas en la agenda pueden ver la imagen.

    • Mis contactos, excepto...: permite ocultar la foto a contactos específicos.

    • Nadie: la foto se reemplaza por un ícono genérico, garantizando la privacidad total.

