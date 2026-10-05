Luis Caputo analizó el triunfo de Bolsonaro en Brasil y destacó su "afinidad política" con el Gobierno argentino

Durante una entrevista en La Misa, el programa de streaming de Carajo, Caputo sostuvo que esa cercanía podría traducirse en una mayor cooperación. “Cuando tenés afinidad política, eso mejora el diálogo y las ganas de cooperar mutuamente, de trabajar juntos. De ese lado, solo puede mejorar”, aseguró.

El ministro también rechazó que la Argentina pueda perder protagonismo regional frente a un eventual cambio político en Brasil y reivindicó el rol de Javier Milei en el giro que, según su interpretación, atraviesa América Latina.

En ese contexto, mencionó al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien dijo en las últimas horas que volvería a ayudar a Argentina. “No puso nada, ganó plata y en menos de un año el continente se tiñó de azul y de aliados geopolíticos norteamericanos. En términos estratégicos, lo de Trump y Bessent fue una genialidad indiscutible. Ellos valoran enormemente lo que ha hecho el presidente Milei por la región”, sostuvo sobre la asistencia financiera que el país del norte puso a disposición de Argentina antes de las elecciones de octubre de 2025.

También elogió la estrategia de la administración de Donald Trump y aseguró que Washington consiguió resultados económicos y geopolíticos con su intervención.

Caputo reconoció que la economía crece a un ritmo menor

Caputo también se refirió a la evolución de la actividad económica y cuestionó las interpretaciones sobre los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

El indicador desestacionalizado registró una caída del 2,9% en julio, aunque el ministro consideró que las variaciones mensuales presentan una volatilidad que no permite observar con claridad la evolución de fondo de la economía.

“Si se mira el EMAE desestacionalizado, claramente está dando un nivel de volatilidad que no refleja la realidad”, sostuvo.

Según explicó, para analizar el desempeño económico prefiere observar la serie tendencia-ciclo, que busca eliminar efectos puntuales capaces de alterar las mediciones de determinados meses.

En ese punto, aseguró que bajo esa medición se acumularon 29 meses de crecimiento, aunque reconoció una desaceleración.

“Lo que sí es cierto es que ahora se está creciendo a un ritmo menor al que veníamos creciendo antes. Ahora estamos creciendo al 0,2% mensual”, admitió.

Pese a esa situación, Caputo anticipó una mejora para los próximos meses. Señaló que durante agosto y septiembre comenzaron a observarse señales positivas y mencionó, entre otros factores, nuevas obras de infraestructura, créditos hipotecarios y el ingreso de inversiones vinculadas al RIGI.

El balance de la Argentina Week en París

Otro de los temas abordados por el ministro fue la Argentina Week en París, donde funcionarios argentinos mantuvieron encuentros con empresarios e inversores europeos.

Caputo calificó el resultado del evento como positivo y aseguró que existe una recuperación de la confianza hacia el país. “Se está recuperando la confianza como país. Se respetaron la santidad de los contratos y no se atropelló la propiedad privada. Hay un cambio estructural”, afirmó.

El funcionario remarcó, sin embargo, que las inversiones anunciadas tendrán impacto a mediano y largo plazo. “Este es un gobierno que está generando inversiones para los próximos presidentes”, aseguró.

También destacó como una señal hacia los mercados el respaldo de gobernadores opositores a la continuidad del rumbo económico, algo que, según afirmó, tuvo un fuerte impacto entre los empresarios que participaron del encuentro.

Caputo cuestionó las encuestas y anticipó un triunfo de Milei

Sobre el escenario electoral argentino, el titular de Economía volvió a cuestionar la precisión de las encuestas y aseguró que no condicionan las decisiones del Gobierno.

“Ya no tienen mucho sentido las encuestas”, afirmó, y agregó que confía más en “la gente y en el sentido común” que en las mediciones de opinión pública.

Caputo se mostró además confiado respecto del desempeño electoral de Javier Milei y fue categórico al proyectar el resultado: “Creo que en todos los escenarios gana el Presidente. No hay ningún escenario en el cual no gane el Presidente”.

Sin embargo, aclaró que su responsabilidad como ministro lo obliga a contemplar escenarios diferentes y a tomar medidas preventivas frente a las dudas que todavía existen entre algunos actores del mercado.

“Si no se da lo que pienso yo, como ministro de Economía contemplo la posibilidad de estar errado y actúo como si pudiera estarlo. Esa es mi responsabilidad. Si pasa lo que yo creo que va a pasar, espectacular. Y si no pasa, le vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”, afirmó.

Finalmente, volvió a referirse al denominado “riesgo kuka”, término utilizado por el oficialismo para describir un eventual regreso del kirchnerismo al poder. Caputo aseguró que, desde su perspectiva, esa posibilidad es prácticamente inexistente, aunque reconoció que parte del mercado todavía la incorpora entre sus escenarios de riesgo.