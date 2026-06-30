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Julia Mengolini hizo llorar en vivo a un cronista tras un fuerte cruce en la calle: "Me duele, me da bronca"

Walter Leiva se quebró al hablar de la tensa entrevista a Julia Mengolini al consultarle por su postura sobre la dura acusación contra Nacho Levy por parte de una ex pareja.

30 jun 2026, 12:50
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Julia Mengolini hizo llorar en vivo a un cronista tras un fuerte cruce en la calle: Me duele, me da bronca

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Walter Leiva se quebró al aire tras su fuerte ruce con Julia Mengolini al preguntarle por el caso del referente social Nacho Levy, quien fue denunciado públicamente por presunta violencia psicológica por su ex pareja, la sexóloga y escritora Cecilia Ce.

El cronista de Puro Show (El Trece) mantuvo un tenso intercambio con la periodista ante la consulta por ese tema y este martes se mostró muy angustiado al aire.

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“Me da mucha bronca que esta mina me señale de lo que me señaló: yo hace 15 años que me hago cargo de mi vieja y también soporté muchas cosas que pasó mi vieja, entonces que me venga a señalar de esta manera a mí me jode”, comenzó Walter Leiva su descargo visiblemente angustiado.

Y remarcó: “Yo no escondí el celular ni le di de baja, leí todo lo que dijeron colegas y otros medios. Yo no sigo tu carrera porque no me identifico con tu periodismo, es más, no sé si vos haces periodismo. Yo te fui a hacer una pregunta, no fui con ninguna animosidad".

"Lo que intentaste hacer es darme vuelta lo que yo te decía a vos. El fin de semana me tomé el tiempo de Gloogearte y averiguar más sobre vos y sabés qué: un montón de cosas que decís y que después no es lo que haces", continuó el cronista picante contra Julia Mengolini.

Y remarcó que su intención era tener su testimonio como lo hizo en otros temas: "Fui a hacer una nota como cualquier otra para mí. Fui a preguntarte por qué con este tipo no fuiste tan dura y tan vehemente como lo sos con otra gente y pensé que tenía que ver con los colores de tu partido político, eso fui a preguntarte, no había ninguna otra cosa".

"Tiempo atrás soy el mismo pancho que te fue a hacer una nota que no entendíamos bien por qué un cruce con Yanina Latorre y así como la fuimos a buscar a ella y nos explica te fuimos a buscar a vos. Y cuando terminaste me agradeciste esa nota", dijo Walter Leiva.

Y cerró firme: "Yo no te voy a emboscar, estaba en la calle y te empecé a preguntar. Me pone en un lugar horrible, ustedes saben lo que estoy pasando con mi vieja entonces que me diga que no defiendo a las mujeres así tan liviana me da bronca porque odio las injusticias".

Cómo fue la tensa entrevista con Julia Mengolini

Julia Mengolini se mostró molesta con el cronista de Puro Show (El Trece) ante las preguntas por las acusaciones públicas de Cecilia Ce contra la ex pareja Nacho Levy.

"Qué maleducados que son ustedes, yo hablo en la radio. Con Nacho no hablé desde que se conoció todo esto, además no lo banqué en ningún momento. Ustedes todos se lo toman a la ligera siempre", aclaró la periodista.

Y remarcó con cierta incomodidad ante las consultas sobre el tema de Walter Leiva: "Yo no puse en duda la palabra de la víctimas en ningún momento, hago mención a ellas. Andá a buscarlo a Nacho, ¿cómo puede ser que me estén buscando a mí? ¡Vayan a buscar al chabón! Yo hablé con las mujeres que es lo que a mí me importa".

"Ustedes son unos grandes hipócritas porque se hacen los interesados con cosas que no les interesa", arremetió Mengolini en un tenso ida y vuelta al aire."

     

 

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