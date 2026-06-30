Julia Mengolini hizo llorar en vivo a un cronista tras un fuerte cruce en la calle: "Me duele, me da bronca"

"Lo que intentaste hacer es darme vuelta lo que yo te decía a vos. El fin de semana me tomé el tiempo de Gloogearte y averiguar más sobre vos y sabés qué: un montón de cosas que decís y que después no es lo que haces", continuó el cronista picante contra Julia Mengolini.

Y remarcó que su intención era tener su testimonio como lo hizo en otros temas: "Fui a hacer una nota como cualquier otra para mí. Fui a preguntarte por qué con este tipo no fuiste tan dura y tan vehemente como lo sos con otra gente y pensé que tenía que ver con los colores de tu partido político, eso fui a preguntarte, no había ninguna otra cosa".

"Tiempo atrás soy el mismo pancho que te fue a hacer una nota que no entendíamos bien por qué un cruce con Yanina Latorre y así como la fuimos a buscar a ella y nos explica te fuimos a buscar a vos. Y cuando terminaste me agradeciste esa nota", dijo Walter Leiva.

Y cerró firme: "Yo no te voy a emboscar, estaba en la calle y te empecé a preguntar. Me pone en un lugar horrible, ustedes saben lo que estoy pasando con mi vieja entonces que me diga que no defiendo a las mujeres así tan liviana me da bronca porque odio las injusticias".

Cómo fue la tensa entrevista con Julia Mengolini

Julia Mengolini se mostró molesta con el cronista de Puro Show (El Trece) ante las preguntas por las acusaciones públicas de Cecilia Ce contra la ex pareja Nacho Levy.

"Qué maleducados que son ustedes, yo hablo en la radio. Con Nacho no hablé desde que se conoció todo esto, además no lo banqué en ningún momento. Ustedes todos se lo toman a la ligera siempre", aclaró la periodista.

Y remarcó con cierta incomodidad ante las consultas sobre el tema de Walter Leiva: "Yo no puse en duda la palabra de la víctimas en ningún momento, hago mención a ellas. Andá a buscarlo a Nacho, ¿cómo puede ser que me estén buscando a mí? ¡Vayan a buscar al chabón! Yo hablé con las mujeres que es lo que a mí me importa".

"Ustedes son unos grandes hipócritas porque se hacen los interesados con cosas que no les interesa", arremetió Mengolini en un tenso ida y vuelta al aire."