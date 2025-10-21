Daniela Celis tuvo un gesto amororo y salió a contar la verdad de qué pasa hoy con Thiago Medina

image

Daniela, con calma pero notoriamente conmovida, explicó: “Famoso cuadro. Claro, pero yo lo había colgado cuando él estaba en coma inducido, estaba en terapia intensiva. Pero porque esto pasó, me pareció lindo.”

Y agregó con sinceridad: “Pasó el gesto de que yo claramente en ese momento no sabía cómo accionar con las nenas. Qué hacer y qué no. Y cuando me comunico con la pediatra de ellas, me dice que lo ideal es que ellas vean a su papá, que sepan que está, que lo vean.”

De esa manera, Daniela quiso dejar claro que su gesto fue por sus hijas, no por una reconciliación sentimental. El accidente de Thiago Medina había conmocionado a todos. El joven fue internado tras chocar con su moto y permaneció más de dos semanas en estado delicado. Daniela, a pesar de estar separada, se mostró presente durante toda su recuperación, incluso se habló que al despertar le habría pedido casamiento, pero todo esto fue desmentido.

“Yo en ese momento solo pensaba en mis hijas y en que su papá se recupere”, dijo por el sentimiento de aquellos días. Thiago ya recibió el alta y continúa recuperándose en su casa, acompañado por su familia. Aunque muchos seguidores siguen soñando con una reconciliación, Daniela prefiere mantener los pies en la tierra y concentrarse en la crianza de sus dos bebitas.