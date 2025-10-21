En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Thiago Medina
Daniela Celis
¿Están juntos?

Daniela Celis tuvo un gesto amororo y salió a contar la verdad de qué pasa hoy con Thiago Medina

El gesto de Daniela Celis que desató rumores de reconciliación con Thiago Medina. Enterate.

Daniela Celis tuvo un gesto amororo y salió a contar la verdad de qué pasa hoy con Thiago Medina

Después de días de preocupación por la salud de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano, que sufrió un grave accidente en moto y permaneció internado casi 20 días, una simple foto publicada por Daniela Celis reavivó las sospechas de reconciliación.

Leé también "Sabemos quién fue": la fuerte denuncia de Brisa, la melliza de Thiago Medina, tras sufrir un robo en su baby shower
sabemos quien fue: la fuerte denuncia de brisa, la melliza de thiago medina, tras sufrir un robo en su baby shower

La imagen, que ella subió a sus redes tras el alta médica de Thiago, mostraba una escena familiar que muchos fans siempre recuerdan: un cuadro colgado en la pared con las fotos de ellos dos y sus dos bebitas, que se sacó tras la separación. Bastó ese detalle para que sus fans empezaran a especular con una posible vuelta al amor.

Daniela Celis decidió hablar y aclarar la situación. Lo hizo en una entrevista en el stream de Luzu TV, donde contó el verdadero motivo detrás de ese gesto que, según ella, nada tiene que ver con una reconciliación romántica.

“Vi en tus historias que subiste de vuelta la foto con Thiago, el cuadro colgado en tu living”, le preguntaron directamente, en alusión a la imagen que todos estaban comentando.

image

Daniela, con calma pero notoriamente conmovida, explicó: “Famoso cuadro. Claro, pero yo lo había colgado cuando él estaba en coma inducido, estaba en terapia intensiva. Pero porque esto pasó, me pareció lindo.”

Y agregó con sinceridad: “Pasó el gesto de que yo claramente en ese momento no sabía cómo accionar con las nenas. Qué hacer y qué no. Y cuando me comunico con la pediatra de ellas, me dice que lo ideal es que ellas vean a su papá, que sepan que está, que lo vean.”

De esa manera, Daniela quiso dejar claro que su gesto fue por sus hijas, no por una reconciliación sentimental. El accidente de Thiago Medina había conmocionado a todos. El joven fue internado tras chocar con su moto y permaneció más de dos semanas en estado delicado. Daniela, a pesar de estar separada, se mostró presente durante toda su recuperación, incluso se habló que al despertar le habría pedido casamiento, pero todo esto fue desmentido.

“Yo en ese momento solo pensaba en mis hijas y en que su papá se recupere”, dijo por el sentimiento de aquellos días. Thiago ya recibió el alta y continúa recuperándose en su casa, acompañado por su familia. Aunque muchos seguidores siguen soñando con una reconciliación, Daniela prefiere mantener los pies en la tierra y concentrarse en la crianza de sus dos bebitas.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Thiago Medina Daniela Celis Gran Hermano
Notas relacionadas
Escándalo, denuncia y robo en el babyshower de la melliza de Thiago Medina
La furia de Alfa con Martín Cirio por sus dichos sobre Thiago Medina: "Es muy..."
Daniela Celis contó cómo reaccionó Thiago Medina al enterarse de la polémica burla de Martín Cirio

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar