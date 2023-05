Dante Spinetta recordó una promesa que le hizo Fito Páez y nunca cumplió

“Me gustó la serie de Fito porque me hizo acordar mucho a mi infancia, mortal, yo era bastante hinchapelotas”, reveló y sumó: “Vivíamos en una casa chica donde estaba todo mezclado. Mi viejo cocinando pizza siempre, mi vieja también. Nosotros éramos tres en ese momento, hasta que nació Vera”.

“Fito era como un tío para nosotros. Llegaba con su cabello largo, sus anteojos y esa icónica campera con cierres, igual que en la serie. Eso lo hicieron muy bien”, dijo.

“Nosotros dormíamos los tres hermanos en un cuarto, porque Vera todavía no había nacido y Fito se sentaba en una sillita y nos contaba cuentos de viajes. Fito me había prometido que me iba a comprar una campera igual a la de él, con cierres. ‘En New York venden’ me dijo y nunca me la compró”, se acordó y le reprochó.

“Me debe una campera Fito, no me olvidé”, reclamó con ironía.

Se conoció cómo está la casa de la infancia de Fito Páez: en la que lo abusaron y mataron a sus abuelas

Tras el éxito de la serie videográfica de Fito Páez, “El amor después del amor”, varios usuarios de las redes sociales decidieron ir a buscar los sitios en los que vivió el músico durante esos años. En la serie, salieron a la luz detalles de la infancia del cantante desconocidos como el abuso que sufrió por parte de su cuidadora cuando era un niño.

Un rosarino decidió ir a mostrar cómo está hoy esa casa en la que creció el músico y a la que nunca volvió tras lo peor que podría haber pasado cuando estaba ganando popularidad en el mundo de la música: su abuela y su tía fueron asesinadas allí en un robo.

Fito no quiso regresar nunca más al lugar y en cambio lo puso a la venta. Hoy, según un usuario de TikTok que fue a verlo se encuentra un negocio de salud.

El hogar se encuentra en el centro de la ciudad de Rosario, en Balcarce al 681, a metros del Boulevard Oroño. En la actualidad, allí se desarrolla un centro de diagnóstico ecográfico.