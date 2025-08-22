En vivo Radio La Red
Cuáles son las series y películas de Netflix que no te podés perder, según tu signo del zodíaco

La colección "Tu lista según el zodíaco" llegó a Netflix con recomendaciones únicas de películas y series para cada signo, y los títulos sorprenden.

Este jueves 21 de agosto aterrizó en Netflix una propuesta diferente: "Tu lista según el zodíaco", una colección de series y películas pensada para que cada signo encuentre historias que se alineen con su energía y personalidad. La iniciativa busca que el contenido disponible en la plataforma se viva como una experiencia más personal, íntima y hasta cósmica.

Un equipo interno de especialistas en selección de contenidos diseñó estas filas temáticas. No se trata de algoritmos automáticos, sino de un ejercicio de curaduría donde personas piensan en lo que otras personas quieren ver. El resultado son listas dinámicas que mezclan géneros, emociones y estilos narrativos para que cada usuario descubra un reflejo de sí mismo en pantalla.

El lanzamiento coincidió con la temporada de Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre), signo conocido por su perfeccionismo, disciplina y capacidad para asumir el control. Según Netflix, esos rasgos encuentran eco en producciones donde los protagonistas trazan planes meticulosos, resuelven misterios o ejecutan golpes magistrales con una precisión sorprendente.

Netflix televisor.jpg

La propuesta forma parte del esfuerzo constante de la plataforma por mantener experiencias únicas y adaptadas a estados de ánimo, intereses y tendencias. Ya existen cientos de filas temáticas, pero esta, inspirada en los astros, conecta lo cósmico con lo audiovisual.

A continuación podés encontrar algunas series y películas disponibles en Netflix que resuenan con las particularidades de cada signo y que conforman esta colección zodiacal que se irá actualizando mes a mes.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

  • Gambito de dama
  • Bronca
  • El robo del siglo
  • Celda 211
  • Yo no soy Mendoza
  • Secuestro del vuelo 601
  • Baby Bandito
Horóscopo hoy virgo.png

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

  • Ozark
  • Peaky Blinders
  • De vuelta a la acción
  • Designated Survivor
  • Asesino a sueldo
  • Perfil falso
  • Cohen vs. Rosi

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

  • Merlina
  • You
  • El agente nocturno
  • Manifiesto
  • Glass Onion: Un misterio de Knives Out
  • Acusada
  • Atrapados
  • Belascoarán
  • Historia de un Crimen: Mauricio Leal
  • Pacto de silencio

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

  • One Piece
  • The Witcher
  • Alerta roja
  • Avatar: La leyenda de Aang
  • Bandidos
Horóscopo hoy sagitario.png

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

  • Woo, una abogada extraordinaria
  • Dept Q.
  • La diplomática
  • División Palermo
  • Campamento con mamá
  • No puedo vivir sin ti
  • Dime cuando tú
  • Ojitos de huevo
  • Perfectos desconocidos
  • Tríada

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

  • Stranger Things
  • Rebel Moon
  • El hombre que amaba los platos voladores

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

  • Bridgerton
  • Un deseo irlandés
  • Por siempre
  • Besos, Kitty
  • Cásese quien pueda
Horóscopo hoy piscis.png

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

  • Habilidad física: 100
  • El juego del calamar: El desafío
  • Kaos
  • El amor es ciego: Brasil - Después del altar

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

  • El regreso a casa de Madea
  • Nonnas
  • Heeramandi
  • Carnaval
  • Made in Mexico

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

  • Ali Wong: Single Lady
  • Big Mouth
  • Nadie quiere esto
  • Envidiosa
  • Al sur del corazón
  • Anónima
  • Busco novio para mi mujer
  • El niñero
Horóscopo hoy géminis.png

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

  • Heartstopper
  • Mi lista de deseos
  • Ginny y Georgia
  • Los dos hemisferios de Lucca
  • Luis Miguel - La serie
  • Paquita la del Barrio
  • Ruido

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

  • The Crown
  • La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton
  • Emily en París
  • El bonaerense

La colección "Tu lista según el zodíaco" se actualizará cada mes, de modo que los usuarios siempre encuentren títulos frescos y alineados con la energía del momento. Netflix convierte así el hábito de mirar series y películas en un viaje que combina entretenimiento y astrología, uniendo lo que ocurre en el cielo con lo que se disfruta en pantalla.

