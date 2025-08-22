Cuáles son las series y películas de Netflix que no te podés perder, según tu signo del zodíaco.

A continuación podés encontrar algunas series y películas disponibles en Netflix que resuenan con las particularidades de cada signo y que conforman esta colección zodiacal que se irá actualizando mes a mes.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
- Gambito de dama
- Bronca
- El robo del siglo
- Celda 211
- Yo no soy Mendoza
- Secuestro del vuelo 601
- Baby Bandito
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
- Ozark
- Peaky Blinders
- De vuelta a la acción
- Designated Survivor
- Asesino a sueldo
- Perfil falso
- Cohen vs. Rosi
Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)
- Merlina
- You
- El agente nocturno
- Manifiesto
- Glass Onion: Un misterio de Knives Out
- Acusada
- Atrapados
- Belascoarán
- Historia de un Crimen: Mauricio Leal
- Pacto de silencio
Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)
- One Piece
- The Witcher
- Alerta roja
- Avatar: La leyenda de Aang
- Bandidos
Horóscopo hoy sagitario.png
Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)
- Woo, una abogada extraordinaria
- Dept Q.
- La diplomática
- División Palermo
- Campamento con mamá
- No puedo vivir sin ti
- Dime cuando tú
- Ojitos de huevo
- Perfectos desconocidos
- Tríada
Acuario (21 de enero al 19 de febrero)
- Stranger Things
- Rebel Moon
- El hombre que amaba los platos voladores
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
- Bridgerton
- Un deseo irlandés
- Por siempre
- Besos, Kitty
- Cásese quien pueda
Aries (21 de marzo al 20 de abril)
- Habilidad física: 100
- El juego del calamar: El desafío
- Kaos
- El amor es ciego: Brasil - Después del altar
Tauro (21 de abril al 20 de mayo)
- El regreso a casa de Madea
- Nonnas
- Heeramandi
- Carnaval
- Made in Mexico
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
- Ali Wong: Single Lady
- Big Mouth
- Nadie quiere esto
- Envidiosa
- Al sur del corazón
- Anónima
- Busco novio para mi mujer
- El niñero
Horóscopo hoy géminis.png
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
- Heartstopper
- Mi lista de deseos
- Ginny y Georgia
- Los dos hemisferios de Lucca
- Luis Miguel - La serie
- Paquita la del Barrio
- Ruido
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
- The Crown
- La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton
- Emily en París
- El bonaerense
La colección "Tu lista según el zodíaco" se actualizará cada mes, de modo que los usuarios siempre encuentren títulos frescos y alineados con la energía del momento. Netflix convierte así el hábito de mirar series y películas en un viaje que combina entretenimiento y astrología, uniendo lo que ocurre en el cielo con lo que se disfruta en pantalla.