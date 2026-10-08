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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 7)² - 6 × 6 + 21.

Leé también Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

9 + 7 = 16

La expresión queda así: 16² - 6 × 6 + 21

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

16² = 256

La expresión queda así: 256 - 6 × 6 + 21

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

6 × 6 = 36

La expresión queda así: 256 - 36 + 21

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

256 - 36 = 220 |

220 + 21 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿resolvés bien esta cuenta con paréntesis sin apurarte?

Resultado final: 241

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de juego es útil para entrenar la concentración: obliga a mirar la cuenta completa, ordenar las prioridades y recién después responder.

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