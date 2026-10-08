Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

9 + 7 = 16

La expresión queda así: 16² - 6 × 6 + 21

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

16² = 256

La expresión queda así: 256 - 6 × 6 + 21

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

6 × 6 = 36

La expresión queda así: 256 - 36 + 21

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

256 - 36 = 220 |

220 + 21 = (?)

Resultado final: 241

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de juego es útil para entrenar la concentración: obliga a mirar la cuenta completa, ordenar las prioridades y recién después responder.