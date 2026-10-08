Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 7)² - 6 × 6 + 21.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 7)² - 6 × 6 + 21.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
9 + 7 = 16
La expresión queda así: 16² - 6 × 6 + 21
Luego se calcula la potencia.
16² = 256
La expresión queda así: 256 - 6 × 6 + 21
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
6 × 6 = 36
La expresión queda así: 256 - 36 + 21
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
256 - 36 = 220 |
220 + 21 = (?)
El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de juego es útil para entrenar la concentración: obliga a mirar la cuenta completa, ordenar las prioridades y recién después responder.