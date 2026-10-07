Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos erran el resultado

12 × 11 = 132 | 30 - 7 = 23

La expresión queda así: 132 + 7 × 5 - 23 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

7 × 5 = 35

La expresión queda así: 132 + 35 - 23 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

132 + 35 = 167 |

167 - 23 = 144 |

144 + 18 = (?)

La expresión queda así: 162

Resultado final: 162

El error común aparece cuando se intenta resolver todo por impulso y no por jerarquía matemática. En este reto, una multiplicación ubicada en el medio de la expresión puede modificar por completo el camino si se la deja para el final. Practicar este tipo de juegos ayuda a entrenar la concentración, ordenar el pensamiento y detectar detalles que, a simple vista, parecen menores.