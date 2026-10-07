Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos erran el resultado

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 11) + 7 × 5 - (30 - 7) + 18.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 11) + 7 × 5 - (30 - 7) + 18.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
12 × 11 = 132 | 30 - 7 = 23
La expresión queda así: 132 + 7 × 5 - 23 + 18
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
7 × 5 = 35
La expresión queda así: 132 + 35 - 23 + 18
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
132 + 35 = 167 |
167 - 23 = 144 |
144 + 18 = (?)
La expresión queda así: 162
El error común aparece cuando se intenta resolver todo por impulso y no por jerarquía matemática. En este reto, una multiplicación ubicada en el medio de la expresión puede modificar por completo el camino si se la deja para el final. Practicar este tipo de juegos ayuda a entrenar la concentración, ordenar el pensamiento y detectar detalles que, a simple vista, parecen menores.