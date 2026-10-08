Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 10² + 4 × (8 + 11) - 45.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 10² + 4 × (8 + 11) - 45.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
8 + 11 = 19
La expresión queda así: 10² + 4 × 19 - 45
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
10² = 100
La expresión queda así: 100 + 4 × 19 - 45
Luego se resuelve la multiplicación restante.
4 × 19 = 76
La expresión queda así: 100 + 76 - 45
Se termina operando de izquierda a derecha.
100 + 76 = 176 |
176 - 45 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego sirve para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y detectar esas trampas visuales que aparecen en una cuenta aparentemente simple.