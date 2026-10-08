Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

8 + 11 = 19

La expresión queda así: 10² + 4 × 19 - 45

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

10² = 100

La expresión queda así: 100 + 4 × 19 - 45

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 19 = 76

La expresión queda así: 100 + 76 - 45

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

100 + 76 = 176 |

176 - 45 = (?)

Resultado final: 131

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego sirve para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y detectar esas trampas visuales que aparecen en una cuenta aparentemente simple.