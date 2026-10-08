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Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 10² + 4 × (8 + 11) - 45.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que complica a muchos y pocos logran resolver
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

8 + 11 = 19

La expresión queda así: 10² + 4 × 19 - 45

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

10² = 100

La expresión queda así: 100 + 4 × 19 - 45

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 19 = 76

La expresión queda así: 100 + 76 - 45

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

100 + 76 = 176 |

176 - 45 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con paréntesis tiene su clave en una prioridad escondida

Resultado final: 131

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego sirve para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y detectar esas trampas visuales que aparecen en una cuenta aparentemente simple.

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