Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolver la cuenta?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 26 + 8 × (14 + 9) - 6 × 6 + 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 26 + 8 × (14 + 9) - 6 × 6 + 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
14 + 9 = 23
La expresión queda así: 26 + 8 × 23 - 6 × 6 + 20
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
8 × 23 = 184 | 6 × 6 = 36
La expresión queda así: 26 + 184 - 36 + 20
Finalmente se opera en orden de aparición.
26 + 184 = 210 |
210 - 36 = 174 |
174 + 20 = (?)
La expresión queda así: 194
El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es una buena forma de entrenar la concentración, repasar PEMDAS y comprobar que una cuenta aparentemente simple puede cambiar por completo si se altera el orden de resolución.