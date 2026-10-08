Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolver la cuenta?

14 + 9 = 23

La expresión queda así: 26 + 8 × 23 - 6 × 6 + 20

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

8 × 23 = 184 | 6 × 6 = 36

La expresión queda así: 26 + 184 - 36 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

26 + 184 = 210 |

210 - 36 = 174 |

174 + 20 = (?)

La expresión queda así: 194

Resultado final: 194

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es una buena forma de entrenar la concentración, repasar PEMDAS y comprobar que una cuenta aparentemente simple puede cambiar por completo si se altera el orden de resolución.