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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolver la cuenta?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 26 + 8 × (14 + 9) - 6 × 6 + 20.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que esconde una trampa en la que muchos caen
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta pone a prueba tu atención

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

14 + 9 = 23

La expresión queda así: 26 + 8 × 23 - 6 × 6 + 20

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

8 × 23 = 184 | 6 × 6 = 36

La expresión queda así: 26 + 184 - 36 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

26 + 184 = 210 |

210 - 36 = 174 |

174 + 20 = (?)

La expresión queda así: 194

Resultado final: 194

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es una buena forma de entrenar la concentración, repasar PEMDAS y comprobar que una cuenta aparentemente simple puede cambiar por completo si se altera el orden de resolución.

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