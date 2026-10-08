Desafío matemático: la cuenta que complica a muchos y pocos logran resolver

5 + 7 = 12

La expresión queda así: 12² - 5 × 7 + 21

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

12² = 144

La expresión queda así: 144 - 5 × 7 + 21

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 7 = 35

La expresión queda así: 144 - 35 + 21

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

144 - 35 = 109 |

109 + 21 = (?)

Resultado final: 130

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y recordar que, en una cuenta aparentemente sencilla, el orden puede cambiarlo todo.