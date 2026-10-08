Desafío matemático: la cuenta que complica a muchos y pocos logran resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (5 + 7)² - 5 × 7 + 21.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (5 + 7)² - 5 × 7 + 21.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
5 + 7 = 12
La expresión queda así: 12² - 5 × 7 + 21
Luego se calcula la potencia.
12² = 144
La expresión queda así: 144 - 5 × 7 + 21
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
5 × 7 = 35
La expresión queda así: 144 - 35 + 21
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
144 - 35 = 109 |
109 + 21 = (?)
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y recordar que, en una cuenta aparentemente sencilla, el orden puede cambiarlo todo.