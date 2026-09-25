La última aparición pública del Negro González Oro antes de morir: la foto que conmueve

En medio del dolor que generó su partida, también cobró especial relevancia la que fue su última aparición pública en redes sociales. La última fotografía compartida por el conductor en su cuenta de Instagram había sido publicada el pasado 3 de mayo de este año.

En aquella oportunidad, Oscar González Oro se mostró activo en las redes y dejó una imagen que, luego de conocerse su fallecimiento, adquiere un significado diferente. En ese mismo posteo, además, aprovechó para saludar a María Heiland, una amiga cercana.

El gesto reflejaba el vínculo que el periodista mantenía con las personas que formaban parte de su círculo más íntimo y afectivo, en una publicación que hoy queda como el último registro público de su presencia en las redes sociales.

A lo largo de una extensa trayectoria, González Oro logró convertirse en una de las figuras más reconocidas de la radio argentina. Su estilo frontal, su particular forma de abordar los temas de actualidad y su cercanía con los oyentes hicieron que su voz se volviera inconfundible y atravesara distintas generaciones.

Su muerte representa una enorme pérdida para la radiofonía argentina y para el periodismo, ámbitos en los que construyó una trayectoria extensa y dejó una marca que permaneció durante décadas. Con su partida, se despide una de las voces que fueron protagonistas de una etapa fundamental de la radio del país.

Oscar González Oro: la trayectoria del conductor que marcó una época en la radio argentina

Oscar “El Negro” González Oro construyó una de las carreras más reconocidas de la radio argentina. Con un estilo cercano, directo y enfocado en las historias de la vida cotidiana, se convirtió en una de las voces más escuchadas de los medios durante casi cuatro décadas.

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, tuvo sus primeros acercamientos a la radio durante su juventud. En 1989 condujo su primer programa propio en FM Playa Verde, de Pinamar, y luego se desempeñó como productor y conductor en Radio Del Plata.

Su gran salto profesional llegó a fines de la década de 1990, cuando Daniel Hadad lo convocó para sumarse a Radio 10. El 4 de enero de 1999 estrenó El oro y el moro, ciclo que se transformó en un clásico de las mañanas radiales. El programa combinaba actualidad, información, deportes, espectáculos, humor y la participación de los oyentes, y llegó a reunir a cientos de miles de personas frente a sus programas de radio.

Después de abandonar Radio 10, González Oro pasó por Radio La Red, donde encabezó Dos de Oro, y más tarde regresó a la emisora con Negro en la 10. También trabajó en Radio Rivadavia, al frente de La vida misma.

Su carrera incluyó además varios trabajos en televisión, entre ellos Polémica en el bar, Los unos y los otros y Nosotros a la mañana. En 2020 se radicó en Punta del Este y, en 2021, anunció su retiro de los medios. Su legado permanece ligado a las mañanas de radio y a una forma cálida de acompañar a la audiencia.