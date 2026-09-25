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Estreno en cines: la película "Caballo salvaje nueve" presenta su nuevo adelanto

La nueva película de Martin McDonagh, protagonizada por John Malkovich y Lee Sam Rockwell, se estrena solo en cines. Mirá el tráiler.

Estreno en cines: la película Caballo salvaje nueve presenta su nuevo adelanto. (Foto: Gentileza Prensa)

Estreno en cines: la película "Caballo salvaje nueve" presenta su nuevo adelanto. (Foto: Gentileza Prensa)

Ya se encuentran disponibles un nuevo tráiler y póster de Caballo salvaje nueve, la nueva película de Martin McDonagh que llega a los cines de Argentina el 12 de noviembre de 2026.

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Disney+ presenta el tráiler de la segunda temporada de Outlander: blood of my blood. (Foto: Archivo)

Caballo salvaje nueve tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde recibió una ovación de pie de 14 minutos y donde John Malkovich fue distinguido con la Copa Volpi al Mejor Actor por su interpretación en la película. Su recorrido por festivales incluye el Festival de Cine de Telluride, el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el Festival de Cine de Zúrich, donde Martin McDonagh recibió un Premio Tributo por su labor como director, y el BFI London Film Festival. En Telluride, Malkovich sumó otro reconocimiento a su trayectoria al recibir el Silver Medallion, galardón que el festival otorga a figuras destacadas de la industria cinematográfica. Además, Caballo salvaje nueve será la película de apertura del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Poco antes del golpe de Estado chileno de 1973, los agentes de la CIA Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell) son enviados desde Santiago a la Isla de Pascua por su jefe, MJ (Steve Buscemi). Entre las icónicas estatuas de la isla, y mientras los socios de larga data lidian con sus pasados oscuros y conspiraciones presentes, el nuevo vínculo de Chris con unas estudiantes rebeldes (Mariana di Girolamo y Ailín Salas) pone en riesgo el curso del viaje en este paraíso remoto.

Dirigida por el ganador del Premio de la Academia® Martin McDonagh, Caballo salvaje nueve está protagonizada por el dos veces nominado al Oscar® John Malkovich, el ganador del Oscar® Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana Di Girolamo, Ailín Salas, junto a Tom Waits y Parker Posey. Con guion de McDonagh, la película reúne nuevamente al director y guionista con Searchlight Pictures, Blueprint Pictures y Film4. La producción es de Graham Broadbent, Pete Czernin, Martin McDonagh y Anita Overland.

Caballo salvaje nueve estrena solo en cines de Argentina el 12 de noviembre.

Tráiler oficial subtitulado de Caballo Salvaje Nueve

En pocas palabras

  • Estreno en cines: La película "Caballo salvaje nueve" presenta su nuevo adelanto oficial.
  • Protagonistas y director: El film de Martin McDonagh es protagonizado por John Malkovich y Sam Rockwell.
  • Festivales y premios: Reconocida en Venecia y seleccionada para abrir el Festival de Mar del Plata.
Resumen generado por Thinkindot AI
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