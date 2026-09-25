Estreno en cines: la película "Caballo salvaje nueve" presenta su nuevo adelanto

Caballo salvaje nueve tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde recibió una ovación de pie de 14 minutos y donde John Malkovich fue distinguido con la Copa Volpi al Mejor Actor por su interpretación en la película. Su recorrido por festivales incluye el Festival de Cine de Telluride, el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el Festival de Cine de Zúrich, donde Martin McDonagh recibió un Premio Tributo por su labor como director, y el BFI London Film Festival. En Telluride, Malkovich sumó otro reconocimiento a su trayectoria al recibir el Silver Medallion, galardón que el festival otorga a figuras destacadas de la industria cinematográfica. Además, Caballo salvaje nueve será la película de apertura del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.