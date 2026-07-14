Milett Figueroa, con todo contra Mimi Alvarado tras ratificar su denuncia: "Me cansé de callarme y..."

¿Qué dijo Mimi Alvarado de Milett Figueroa?
En Puro Show (El Trece) repasaron los dichos de Mimi Alvarado contra Milett Figueroa. La joven se refirió directamente a la madre de la mediática y zanjó: "Esa mujer es la bruja más grande del Perú, o eso dicen. Dijo que yo no soportaba a su hija porque estaba enamorada de Marcelo. Yo, con 20 años de novia con Luciano, voy a estar enamorada de su primo".
"Es una irrespetuosa", insistió Mimi. Y habló de Milett con desprecio: "Yo no le creo nada porque la tipa es actriz. Es una perra, una atrevida. Ella tiene un prontuario importante. Del mismo país me han dicho cosas tremendas, me han dicho que en Perú es gatúbela".
"Si llega a volver con Marcelo yo juro que hay macumba en el medio", cerró Alvarado.