A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TODO MAL

Milett Figueroa, con todo contra Mimi Alvarado tras ratificar su denuncia: "Me cansé de callarme y..."

En una nota con Puro Show, Milett Figueroa reveló que va a fondo en la Justicia contra Mimi Alavarado. El motivo.

14 jul 2026, 13:18
Banner seguínos en google Primicias Ya
Milett Figueroa ratificó su denuncia contra Mimi Alvarado: Me cansé de callarme y de huir

Milett Figueroa ratificó su denuncia contra Mimi Alvarado: "Me cansé de callarme y de huir"

Milett Figueroa ratificó su denuncia contra Mimi Alvarado: Me cansé de callarme y de huir

Milett Figueroa ratificó su denuncia contra Mimi Alvarado: "Me cansé de callarme y de huir"

Milett Figueroa confirmó en Puro Show (El Trece) que demandará a Mimi Alvarado por las fuertes declaraciones que hizo contra ella y su madre. La modelo peruana habló con el ciclo y mostró una postura firme, decidida a llevar el conflicto por la vía legal, dejando en claro que no piensa dar marcha atrás ante lo que considera un ataque injustificado a su entorno familiar.

"Vine por temas legales respecto a Mimi. Tengo una audiencia y la idea es que se haga Justicia. La ley es la ley. No puedes hablar libremente de las personas así nomás, hay que tener conciencia. Quiero marcar un precedente, por eso hago lo que hago de manera legal y con un abogado", sostuvo la exnovia de Marcelo Tinelli, quien remarcó que su intención no es generar más escándalo sino sentar un antecedente frente a este tipo de declaraciones.

"No se puede hablar así a la ligera de una persona que tiene 15 años trabajando sanamente y haciendo cosas de manera transparente. Me cansé de callarme, de no generar conflicto y de huir", lanzó Milett, visiblemente cansada de la situación que atraviesa desde hace semanas.

Y blanqueó: "Yo nunca había tenido problema con Mimi hasta que me separé de Marcelo. De pronto salió a decir cualquier cosa", dejando entrever que el conflicto entre ambas surgió recién tras su ruptura con el conductor.

¿Qué dijo Mimi Alvarado de Milett Figueroa?

En Puro Show (El Trece) repasaron los dichos de Mimi Alvarado contra Milett Figueroa. La joven se refirió directamente a la madre de la mediática y zanjó: "Esa mujer es la bruja más grande del Perú, o eso dicen. Dijo que yo no soportaba a su hija porque estaba enamorada de Marcelo. Yo, con 20 años de novia con Luciano, voy a estar enamorada de su primo".

"Es una irrespetuosa", insistió Mimi. Y habló de Milett con desprecio: "Yo no le creo nada porque la tipa es actriz. Es una perra, una atrevida. Ella tiene un prontuario importante. Del mismo país me han dicho cosas tremendas, me han dicho que en Perú es gatúbela".

"Si llega a volver con Marcelo yo juro que hay macumba en el medio", cerró Alvarado.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Milett Figueroa Mimi Alvarado

Lo más visto