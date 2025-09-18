En vivo Radio La Red
Día Nacional del Chamamé: por qué se celebra el 19 de septiembre

Desde 2009, cada 19 de septiembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Chamamé. Antes de su promulgación, esta conmemoración se limitaba a la provincia de Corrientes.

Desde 2009, cada 19 de septiembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Chamamé, una jornada que reconoce la importancia de este género musical y su baile, oriundo del noreste del país. La fecha fue oficializada mediante la Ley Nacional 26.558, promulgada el 16 de diciembre de ese año, en homenaje al músico correntino Mario del Tránsito Cocomarola, considerado el “Padre del Chamamé”.

Antes de la sanción de la ley, esta conmemoración se limitaba a la provincia de Corrientes, cuna del chamamé, que cada enero organiza la tradicional Fiesta del Chamamé en el Anfiteatro Cocomarola, en la ciudad capital.

El primer artículo de la legislación reconoce al chamamé “en todas sus variedades” como parte del patrimonio cultural argentino, según lo definido por la Ley 26.118 sobre salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Además, declara de interés nacional la preservación, recuperación y difusión de este género musical.

El 19 de septiembre fue seleccionado como fecha oficial para rendir homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola (1918-1974), cuya obra consolidó al chamamé como símbolo de identidad regional y nacional.

Mario del Tránsito Cocomarola, el “Taita” del Chamamé

Cocomarola nació el 15 de agosto de 1918 en el paraje correntino de El Albardón, en San Cosme. Hijo de un inmigrante italiano y de una madre sanluiseña, comenzó a tocar el acordeón a los 8 años, siguiendo la tradición familiar. Su talento y compromiso con la música regional lo llevaron a registrar más de 200 composiciones en SADAIC y a eternizar clásicos del chamamé como “Kilómetro 11”, considerado el himno del género, así como “Retorno”, “Puente Pexoa”, “El Zaino” y “Virgencita de Itatí”.

El 19 de septiembre de 1974, fecha de su fallecimiento, quedó marcada como el día para honrar su legado y celebrar la riqueza cultural del chamamé, género que refleja la fusión de influencias guaraníes, españolas y africanas. Instrumentos como el acordeón, el bandoneón y la guitarra criolla son protagonistas de su sonido característico.

El nacimiento del chamamé

El chamamé nació en Corrientes y rápidamente se expandió por todo el Litoral argentino, así como a regiones de Paraguay, Uruguay y Brasil. Su nombre, de origen guaraní, puede interpretarse de distintas maneras, incluyendo significados como “cualquier cosa”, “yo estoy en la lluvia” o “a mi amada”.

El Día Nacional del Chamamé celebra una tradición profundamente arraigada en la identidad cultural de la región, recordando cómo un género local puede trascender fronteras y generaciones

