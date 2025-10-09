Eclipse a la vista: los 3 signos que tendrán que soltar algo sí o sí este jueves

Hay eclipses que se sienten como un apagón interno: de repente, lo que tenías claro se nubla, lo que te daba seguridad se tambalea. Y aunque la cabeza grite “¡no quiero perder esto!”, el alma murmura otra cosa: “ya está, soltá”.
El eclipse llega con energía de limpieza emocional. Lo que se cae, se tenía que caer. Respirá: el eclipse pide soltar y confiar.
El eclipse no destruye: acomoda lo que ya venció. Foto: Internet.
Este eclipse viene con fuerza de cierre. No es casualidad si te sentís rara, si dormís poco o si alguien del pasado aparece a revolverte la cabeza. Los eclipses son como esas limpiezas de fin de año que te hacen revisar cajones y tirar papeles viejos. Solo que acá el desorden es emocional.
A veces lo que se va no es una persona, sino una idea que ya no encaja. Un “tengo que ser así” que te quedó chico. Este jueves, el universo te propone una poda necesaria: menos drama, más espacio.
Soltar no es abandonar. Es confiar en que algo mejor te espera. Pero claro, la mente quiere garantías. “¿Y si después me arrepiento? ¿Y si nada mejor aparece?”.
Tranquila. El eclipse no te saca nada que no estés lista para soltar.
Pensalo así: es como cuando guardás ropa que amabas pero ya no te queda bien. No se trata de olvidarla, sino de reconocer que fue parte de otra versión tuya.
Durante este eclipse, vas a sentir ganas de cerrar etapas, dejar vínculos o rutinas que ya no te nutren. No te apures, pero tampoco te aferres. Lo que se va, libera. Lo que queda, florece.
Escorpio: el eclipse te pega directo. Viene cambio profundo. Lo que soltás, se transforma.
Tauro: la vida te pide liviandad. Soltar la rigidez, abrir el corazón.
Leo: algo en el amor o el trabajo pide revisión. Lo nuevo se asoma si dejás espacio.
Cáncer: viejos apegos familiares se disuelven. Más independencia emocional.
Sagitario: te toca redefinir metas. Menos dispersión, más verdad.
Descansá más: el cuerpo procesa el eclipse igual que el alma.
Escribí lo que sentís: ponerlo en palabras ayuda a liberar.
Evitá discutir: todo está más sensible.
Y si algo se va, despedilo con gratitud.
¿A qué signos afecta más este eclipse?
Principalmente Escorpio, Tauro, Leo y Cáncer, aunque todos sentimos el movimiento en algún área.
¿Por qué me siento tan sensible estos días?
Porque el eclipse remueve capas viejas. Lo que dormía, ahora despierta.
¿Qué conviene hacer durante el eclipse?
Nada forzado: respirar, descansar y dejar que el proceso se acomode solo.