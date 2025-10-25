Bandana, unidas por el drama de Lowrdez Fernández: Virginia Da Cunha reveló quién se unió al operativo rescate

“¡Gracias infinitas a todos por sus comentarios de amor y apoyo!! Ivonne también estuvo presente, esto se pone buenooooo. Y no se olviden... si quieren amar a alguien de verdad, ámense a ustedes primero. Nadie puede dar lo que no tiene”, escribió la rubia dejando en claro que fueron muchas las personas que colaboraron para ayudar a la Bandana pelirroja en este dramático momento de su vida.

Qué dijo Virginia Da Cunha sobre la pareja de Lowrdez Fernández, tras quedar detenido

El caso de Lowrdez Fernández captó la atención de los medios desde el momento en que su madre denunció su desaparición. Si bien su posterior hallazgo en el departamento de Leandro García Gómez provocó alivio entre familiares y amigos, la preocupación por su bienestar físico y emocional sigue siendo la principal prioridad.

Si bien fue Lissa Vera fue la integrante de Bandana que tomó la iniciativa de denunciar judicialmente a García Gómez y logró que quedara detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad, Virginia Da Cunha, otra de las integrantes de la banda pop de la que forma parte Lowrdez, se volcó a sus redes sociales para expresar el dolor y la preocupación por su amiga.

Con el título “Hermana, estamos con vos”, Virginia compartió en Instagram una fotografía junto a Lowrdez en el escenario y comenzó: “Fueron 3 días muy intensos los que han transcurrido y aún me sorprende que nos haya tocado atravesar esto juntas. No importó que Vale estuviera en Miami, yo en Mendoza, Lisa en San Justo y Lourdes en un lugar incierto”.

IG Virginia Da Cunha - mensaje contra el ex de Lowrdez Fernández

Acto seguido, Da Cunha explicó la sensación de alarma que tuvieron: “Tuvimos la clara intuición de que algo muy malo estaba pasando a pesar de que Lourdes decía estar bien. Sin miedo a equivocarnos dijimos basta. Accionamos en cadena, cada una desde su personalidad y posibilidades se sumó formando un equipo de inteligencia y coraje para que la oscuridad no gane”.

Entre la angustia y la reflexión, Virginia sostuvo: “Siento que esto se dio así y escaló a todos los medios del país para que trascienda y se convierta en aprendizaje”. Además, dejó un mensaje directo sobre la situación con García Gómez, sin mencionarlo: “Los psicópatas no cambian y la Justicia es muy lenta. Por ende, lo que nos queda como mujeres es cultivar el amor propio, cuidar ese instinto salvaje que nos hace superheroínas; hacer mucho trabajo interno para detectar las trampas. Si caemos porque hay algo dentro nuestro que necesita ser trabajado, pero quedamos empantanadas, la ayuda de otras mujeres es la clave”.

Hacia el final de su posteo, Da Cunha recordó experiencias personales que le permitieron conectar con la situación de su amiga: “Mis amigas, que me han sacado de relaciones tóxicas que no fueron violentas físicamente, pero me apagaron el alma. A ellas, gracias. A libros como Mujeres que corren con los lobos, gracias”. También respondió a quienes la criticaron por su silencio durante la desaparición de Lowrdez: “A la gente que me atacaba por no estar subiendo stories mientras estaba cuidando la integridad de Lourdes les digo... esa ansiedad y reactividad es la misma que los va a llevar a caer en otras trampas”.

Finalmente, Da Cunha cerró con una reflexión sobre la introspección y la recuperación de su compañera, anticipando el regreso de la banda: “A trabajar más en uno mismo, más amor hacia adentro. Seguiremos trabajando para el regreso de las Súper Bandanas. Feliz fin de semana”.