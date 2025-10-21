A24.com

MUY DULCE

Úrsula Corberó mostró el crecimiento de su pancita de embarazada y enterneció a sus seguidores

Úrsula Corberó, que espera su primer hijo junto al Chino Darín, mostró cómo creció su pancita de embarazada. La foto.

21 oct 2025, 19:15
ursula corberoooo
ursula corberoooo

Desde Buenos Aires, Úrsula Corberó compartió con sus seguidores cómo avanza su embarazo de su primer hijo junto al Chino Darín. En las últimas horas, la actriz publicó una imagen en sus historias de Instagram donde se puede ver en detalle su pancita. "HUHUHU", escribió junto a la foto, dejando ver su entusiasmo por esta nueva etapa.

Corberó anunció su embarazo el 9 de septiembre pasado al publicar en sus redes sociales una foto en la que posa con un vestido blanco y la mano sobre el vientre. “Esto no es IA”, escribió con humor.

Con casi una década de relación, la pareja optó por anunciar la llegada del bebé de forma espontánea y natural, sin comunicados ni declaraciones oficiales. El Chino Darín, por su parte, replicó la imagen en sus propias historias y le agregó emojis de corazones y caritas felices.

Quien también se expresó con emoción tras la noticia fue Ricardo Darín. En una charla con Andy Kusnetzoff, el actor contó cómo se enteró de que sería abuelo: “Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas, esperamos al tercer mes que implica la prudencia, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías”.

ursula corbero panza

¿Qué hizo Calu Rivero tras el anuncio de embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín?

Tras la publicación en Instagram donde Úrsula Corberó reveló que está embarazada de su primer hijo junto al Chino Darín, las redes sociales se inundaron de mensajes llenos de afecto y buenos deseos. Entre tantos comentarios, hubo uno que se destacó por su origen inesperado: el de Calu Rivero, exnovia del actor, quien sorprendió con una muestra de cariño hacia la pareja.

Hoy en día, Calu está en una relación con Aíto de la Rúa y es mamá de Tao y Bee. Al ver el anuncio de la actriz española, decidió dejar un mensaje lleno de ternura y respeto: "Wow, qué gran momento están por vivir. Felicidades, Úrsula y Chino", escribió en la publicación.

La reacción de Rivero no pasó desapercibida, especialmente por el vínculo que compartió con el Chino hace más de diez años. Lo que más llamó la atención fue el tono afectuoso y empático que eligió para expresarse, dejando atrás cualquier tipo de distancia.

En cuanto al futuro papá, Chino Darín también se mostró feliz por la noticia. Replicó el posteo de Úrsula en sus historias de Instagram, acompañado por emojis de corazones y caritas sonrientes, dejando ver su entusiasmo por esta nueva etapa.

Quien se expresó con mayor emoción fue Florencia Bas, madre del actor, que no dudó en comentar: “¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí jajaja. Lo bella que estás”. Su mensaje reflejó la felicidad que atraviesa toda la familia.

calu rivero, ursula corbero y chino darin

     

 

