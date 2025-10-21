Úrsula Corberó mostró el crecimiento de su pancita de embarazada y enterneció a sus seguidores

ursula corbero panza

¿Qué hizo Calu Rivero tras el anuncio de embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín?

Tras la publicación en Instagram donde Úrsula Corberó reveló que está embarazada de su primer hijo junto al Chino Darín, las redes sociales se inundaron de mensajes llenos de afecto y buenos deseos. Entre tantos comentarios, hubo uno que se destacó por su origen inesperado: el de Calu Rivero, exnovia del actor, quien sorprendió con una muestra de cariño hacia la pareja.

Hoy en día, Calu está en una relación con Aíto de la Rúa y es mamá de Tao y Bee. Al ver el anuncio de la actriz española, decidió dejar un mensaje lleno de ternura y respeto: "Wow, qué gran momento están por vivir. Felicidades, Úrsula y Chino", escribió en la publicación.

La reacción de Rivero no pasó desapercibida, especialmente por el vínculo que compartió con el Chino hace más de diez años. Lo que más llamó la atención fue el tono afectuoso y empático que eligió para expresarse, dejando atrás cualquier tipo de distancia.

En cuanto al futuro papá, Chino Darín también se mostró feliz por la noticia. Replicó el posteo de Úrsula en sus historias de Instagram, acompañado por emojis de corazones y caritas sonrientes, dejando ver su entusiasmo por esta nueva etapa.

Quien se expresó con mayor emoción fue Florencia Bas, madre del actor, que no dudó en comentar: “¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí jajaja. Lo bella que estás”. Su mensaje reflejó la felicidad que atraviesa toda la familia.