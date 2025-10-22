En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
SERIES

Está en Netflix, sólo son 10 capítulos y fue elegida como la mejor serie de la historia en la plataforma

Los especialistas eligieron la mejor serie de Netflix y tan solo tiene diez episodios para maratonear. Estrenada en 2018, marcó un antes y un después en el streaming.

Está en Netflix

Está en Netflix, sólo son 10 capítulos y fue elegida como la mejor serie de la historia en la plataforma. (Foto: Archivo)

En el inmenso catálogo de Netflix, elegir una sola como la mejor serie puede parecer una misión imposible. Sin embargo, los especialistas del reconocido medio estadounidense Entertainment Weekly (EW) se propusieron hacerlo, elaborando un ranking de las 25 mejores series originales que la plataforma ha producido desde su irrupción en el mundo del streaming.

Netflix: Daniel Hendler y Carla Peterson arrasan con una nueva película y es la más vista del momento. (Foto: A24)

En la lista aparecen títulos que definieron la última década: desde dramas sociales hasta comedias, pasando por miniseries impactantes y fenómenos culturales que marcaron generaciones. Pero entre todas, una historia de terror estrenada en 2018 se consagró como la número uno, superando a gigantes como Stranger Things, Bridgerton o Merlina.

El top de las series más destacadas de Netflix

De acuerdo con EW, el ranking reúne producciones que, por su calidad narrativa, dirección, actuaciones y repercusión global, lograron trascender la pantalla. Entre las mencionadas figuran títulos que ya concluyeron y otros que siguen sumando temporadas.

Bebe Reno.webp

Entre las miniseries más elogiadas se encuentran Misa de medianoche (2021), la poderosa Así nos ven (2019), la sorprendente Bebé reno (2024) y la reciente Adolescencia (2025), la serie británica que arrasó este año en visualizaciones. En cuanto a las ficciones que continúan en emisión, sobresalen Bridgerton (que estrenará su cuarta temporada el próximo año), Stranger Things (cuyo desenlace llegará en 2025) y Merlina, que este año lanzó su esperada segunda entrega.

Pero, según los críticos, ninguna de ellas logró igualar la intensidad emocional, la puesta en escena ni el impacto duradero de una serie que, aunque terminó hace años, sigue siendo considerada una obra maestra del género.

La mejor serie de Netflix: La maldición de Hill House

Para los expertos de Entertainment Weekly, La maldición de Hill House (The Haunting of Hill House, 2018) es oficialmente la mejor serie de Netflix de toda la historia. Creada por Mike Flanagan, el mismo director que luego firmó Misa de medianoche y La caída de la casa Usher, esta producción redefinió el terror televisivo y llevó el género a un nivel cinematográfico inédito.

La maldición de Hill House Netflix 1

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Con flashes del pasado y del presente, una familia rota enfrenta los tormentosos recuerdos de su viejo hogar y el terror que la hizo alejarse de allí".

El elenco está encabezado por Michiel Huisman, Carla Gugino y Timothy Hutton, quienes ofrecen interpretaciones que van mucho más allá de los clichés del horror. Cada personaje representa una herida abierta, una voz quebrada por lo que ocurrió en esa casa que parece respirar, observar y devorar todo lo que la habita.

La maldición de Hill House Netflix 2

El elenco completo de La maldición de Hill House

  • Michiel Huisman
  • Carla Gugino
  • Timothy Hutton
  • Henry Thomas
  • Elizabeth Reaser
  • Oliver Jackson-Cohen
  • Kate Siegel
  • Victoria Pedretti
  • Lulu Wilson
  • Mckenna Grace
La maldición de Hill House Netflix 3

Por qué sigue siendo la mejor serie de Netflix

A pesar de que solo tuvo una temporada, La maldición de Hill House marcó el inicio de una antología que continuó con La maldición de Bly Manor (2020), también dirigida por Flanagan. Sin embargo, la primera entrega sigue siendo insuperable por su equilibrio entre terror psicológico y drama humano.

Su influencia se extendió a toda una nueva generación de creadores y fanáticos del género. Desde su estreno, Netflix apostó por más series de terror de autor, conscientes de que el público busca emociones complejas y narrativas sofisticadas.

La maldición de Hill House Netflix 4

A siete años de su estreno, La maldición de Hill House continúa apareciendo en listados de las mejores series. El público, por su parte, sigue regresando a la serie en cada temporada de Halloween.

Con su atmósfera sofocante, su dirección impecable y su narrativa emocionalmente devastadora, La maldición de Hill House no solo fue la mejor serie de Netflix: fue la producción que definió una nueva forma de contar historias de terror en televisión. Y aunque la plataforma siga innovando con nuevos formatos, ningún otro título ha logrado igualar su equilibrio entre sustancia y forma.

Tráiler de La maldición de Hill House en Netflix

