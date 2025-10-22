Está en Netflix, sólo son 10 capítulos y fue elegida como la mejor serie de la historia en la plataforma

Pero, según los críticos, ninguna de ellas logró igualar la intensidad emocional, la puesta en escena ni el impacto duradero de una serie que, aunque terminó hace años, sigue siendo considerada una obra maestra del género.

La mejor serie de Netflix: La maldición de Hill House

Para los expertos de Entertainment Weekly, La maldición de Hill House (The Haunting of Hill House, 2018) es oficialmente la mejor serie de Netflix de toda la historia. Creada por Mike Flanagan, el mismo director que luego firmó Misa de medianoche y La caída de la casa Usher, esta producción redefinió el terror televisivo y llevó el género a un nivel cinematográfico inédito.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Con flashes del pasado y del presente, una familia rota enfrenta los tormentosos recuerdos de su viejo hogar y el terror que la hizo alejarse de allí".

El elenco está encabezado por Michiel Huisman, Carla Gugino y Timothy Hutton, quienes ofrecen interpretaciones que van mucho más allá de los clichés del horror. Cada personaje representa una herida abierta, una voz quebrada por lo que ocurrió en esa casa que parece respirar, observar y devorar todo lo que la habita.

El elenco completo de La maldición de Hill House

Por qué sigue siendo la mejor serie de Netflix

A pesar de que solo tuvo una temporada, La maldición de Hill House marcó el inicio de una antología que continuó con La maldición de Bly Manor (2020), también dirigida por Flanagan. Sin embargo, la primera entrega sigue siendo insuperable por su equilibrio entre terror psicológico y drama humano.

Su influencia se extendió a toda una nueva generación de creadores y fanáticos del género. Desde su estreno, Netflix apostó por más series de terror de autor, conscientes de que el público busca emociones complejas y narrativas sofisticadas.

A siete años de su estreno, La maldición de Hill House continúa apareciendo en listados de las mejores series. El público, por su parte, sigue regresando a la serie en cada temporada de Halloween.

Con su atmósfera sofocante, su dirección impecable y su narrativa emocionalmente devastadora, La maldición de Hill House no solo fue la mejor serie de Netflix: fue la producción que definió una nueva forma de contar historias de terror en televisión. Y aunque la plataforma siga innovando con nuevos formatos, ningún otro título ha logrado igualar su equilibrio entre sustancia y forma.

