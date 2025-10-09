En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
José Luis Espert
Casa Rosada

Ahora el Gobierno quiere que Espert renuncie a su actual banca de diputado

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que “el caso Espert dañó” al gobierno en plena campaña electoral, porque “se desdijo como habían ocurrido los hechos” vinculados al financiamiento del narcotráfico.

El Gobierno ahora pide que José Luis Espert renuncie a su banca actual de diputado.Foto: Archivo.

Mientras la justicia realizaba allanamientos este jueves en el despacho en la Cámara de Diputados y el domicilio particular del ex candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, imputado por presunto lavado de dinero del narcotráfico, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, deslizó que el todavía diputado nacional y aliado de Javier Milei, “debería derivar en una renuncia a la (actual) banca”.

El jefe de Gabinete reconoció que “el caso Espert siento que nos dañó” y si bien recordó que “el presidente (Javier Milei) como expresó públicamente, tenía y tiene confianza en el diputado Espert, cuando aparecen circunstancias como esta, hay que reconsiderar las cuestiones políticas”.

De esta manera, el Gobierno volvió a despegar al presidente Milei del cuestionado diputado, mientras el gobierno esperaba la definición de la Justicia Electoral sobre el pedido de reimpresión de boletas que se utilizarán para la votación en las elecciones del 26 de octubre.

espert casa

Espert pidió licencia como diputado nacional hasta el 8 diciembre, un día antes de que venza su mandato, por lo que conserva sus fueros o inmunidad legislativa, además de seguir cobrando el sueldo de legislador, aunque no asista más por la licencia.

DIPUTADOS APROBÓ UN PEDIDO DE LA JUSTICIA PARA ADOPTAR MEDIDAS SECRETAS CONTRA ESPERT

El pedido de Francos para que renuncie a la banca se conoció luego de que la Cámara de Diputados votara el miércoles por amplia mayoría, la autorización a la justicia para que a pesar de los fueros, pueda realizar medidas secretas y allanamientos en el marco de la investigación en la que Espert está imputado por presunto lavado de dinero y la sospecha de haber financiado su candidatura presidencial en 2019 con dinero del narcotráfico.

Una de las pruebas que analiza la justicia y por la que el gobierno le soltó la mano a Espert, fue un contrato con Fred Machado por 1 millón de dólares que encontró la policía en un tacho de basura de la casa de Machado.

“Estamos definiendo como se conforma nuestro bloque en los próximos dos años, tenemos que evaluar más allá de la inocencia, que uno puede suponer del diputado Espert, pero él se desdijo en estos últimos días sobre como habían ocurrido los hechos, y tiene que derivar en una renuncia a la banca”, advirtió el jefe de Gabinete en declaraciones a Infobae esta mañana.

Francos remarcó que “Espert cometió muchos errores y dijo cosas que no pudo sostener”.

Francos ratificó el pedido de Milei para que Santilli encabece la lista, pero acatarán lo que diga la Cámara

Javier Milei en Mar del Plata con los candidatos de LLA de la provincia de Buenos Airess mientras se espera una defición judicial sobre el lugar quee ocupará Diego Santilli. Foto LLA

El jefe de Gabinete ratificó la decisión de Milei y la apelación a la justicia electoral de La Plata para que sea reemplazado por el tercero de la lista, Diego Santilli, y cuestionó el perfil del ahora excandidato.

“Hay gente que tiene el perfil adecuado para encabezar una lista de diputados. Una cabeza de lista tiene que tener características de empatía, atracción hacia la gente y José Luis es un tipo muy rígido”, señaló Francos.

En tanto, consultado sobre la decisión del juez RamosPadillaa para ubicar a la exvedette Karen Reichardt primera en la lista de LLA, Francos puso en duda esa decisión y confió en que la Cámara Nacional Electoral hará lugar a la apelación presentada por La Libertad Avanza para que se autorice la reimpresión de las boletas sacando a Espert y colocando la foto del tercer candidato, Diego Santilli, a la cabeza de la lista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaSantiletaOk/status/1976023514546106418&partner=&hide_thread=false

“No sé si va a ser la número uno. Nosotros apelamos a la justicia. Karen es una candidata que no está contaminada con la política tradicional, pero yo me dedico a la gestión, así que la conformación de las listas tiene que ver más con el partido y con decisiones de los dirigentes más políticos del partido, yo estoy en la gestión del gobierno”, se limitó a opinar Francos.

