Ahora el Gobierno quiere que Espert renuncie a su actual banca de diputado

DIPUTADOS APROBÓ UN PEDIDO DE LA JUSTICIA PARA ADOPTAR MEDIDAS SECRETAS CONTRA ESPERT DIPUTADOS APROBÓ UN PEDIDO DE LA JUSTICIA PARA ADOPTAR MEDIDAS SECRETAS CONTRA ESPERT

El pedido de Francos para que renuncie a la banca se conoció luego de que la Cámara de Diputados votara el miércoles por amplia mayoría, la autorización a la justicia para que a pesar de los fueros, pueda realizar medidas secretas y allanamientos en el marco de la investigación en la que Espert está imputado por presunto lavado de dinero y la sospecha de haber financiado su candidatura presidencial en 2019 con dinero del narcotráfico.

Una de las pruebas que analiza la justicia y por la que el gobierno le soltó la mano a Espert, fue un contrato con Fred Machado por 1 millón de dólares que encontró la policía en un tacho de basura de la casa de Machado.

“Estamos definiendo como se conforma nuestro bloque en los próximos dos años, tenemos que evaluar más allá de la inocencia, que uno puede suponer del diputado Espert, pero él se desdijo en estos últimos días sobre como habían ocurrido los hechos, y tiene que derivar en una renuncia a la banca”, advirtió el jefe de Gabinete en declaraciones a Infobae esta mañana.

Francos remarcó que “Espert cometió muchos errores y dijo cosas que no pudo sostener”.

Francos ratificó el pedido de Milei para que Santilli encabece la lista, pero acatarán lo que diga la Cámara

Javier Milei en Mar del Plata con los candidatos de LLA de la provincia de Buenos Airess mientras se espera una defición judicial sobre el lugar quee ocupará Diego Santilli. Foto LLA

El jefe de Gabinete ratificó la decisión de Milei y la apelación a la justicia electoral de La Plata para que sea reemplazado por el tercero de la lista, Diego Santilli, y cuestionó el perfil del ahora excandidato.

“Hay gente que tiene el perfil adecuado para encabezar una lista de diputados. Una cabeza de lista tiene que tener características de empatía, atracción hacia la gente y José Luis es un tipo muy rígido”, señaló Francos.

En tanto, consultado sobre la decisión del juez RamosPadillaa para ubicar a la exvedette Karen Reichardt primera en la lista de LLA, Francos puso en duda esa decisión y confió en que la Cámara Nacional Electoral hará lugar a la apelación presentada por La Libertad Avanza para que se autorice la reimpresión de las boletas sacando a Espert y colocando la foto del tercer candidato, Diego Santilli, a la cabeza de la lista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaSantiletaOk/status/1976023514546106418&partner=&hide_thread=false No importa quien encabeza la lista. Lo que está en juego es mucho más importante que las personas, se define un proyecto de país.



Tenemos que darla vuelta, cueste lo que cueste. pic.twitter.com/wQCiHssBws — LA SANTILETA (@LaSantiletaOk) October 8, 2025

“No sé si va a ser la número uno. Nosotros apelamos a la justicia. Karen es una candidata que no está contaminada con la política tradicional, pero yo me dedico a la gestión, así que la conformación de las listas tiene que ver más con el partido y con decisiones de los dirigentes más políticos del partido, yo estoy en la gestión del gobierno”, se limitó a opinar Francos.