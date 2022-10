El peligroso desafío que aceptó el hijo de un famoso futbolista y que terminó en lágrimas

Embed

Si bien en este punto el joven no siguió las reglas, ya que tenía un vaso de leche a mano mientras comía, el chip hizo su efecto: rápidamente, las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Brooklyn, quien también es aspirante de chef.

#OneChipChallenge: por qué es un desafío peligroso

A partir de la viralización del desafío comenzaron a surgir diversas noticias sobre los presuntos efectos que generó en algunas personas el haber ingerido este producto. Así, mientras algunas personas afirmaron que sufrieron dolores de estómago tras participar del desafío, un grupo de estudiantes debió ser asistido en una escuela de Minnesota luego de comer los chips.

Por eso, muchos de los seguidores que Brooklyn Beckham tiene en sus redes sociales se mostraron en contra de que participara del desafío. “¡No comas estos chips! Tuve a mis siete hijos en emergencia por su culpa”, escribió una internauta. Otra persona afirmó haber visto “tres paros cardíacos” en relación con el desafío.

Paqui, la marca de este producto, advierte que no todo el mundo debería probar el desafío y dice: "No coma si es sensible a los alimentos picantes, alérgico a los pimientos, las solanáceas o la capsaicina, o si está embarazada o tiene alguna condición médica".

La compañía también afirma que se debe mantener fuera del alcance de los niños y buscar asistencia médica si se experimentan náuseas, desmayos o dificultad para respirar después de comer.