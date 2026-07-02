La impactante versión de la crisis de Mauro Icardi y la China Suárez desde el círculo íntimo: "Fue un..."

Más adelante, Méndez profundizó sobre los motivos de esa decisión y sostuvo que la actriz también debía resolver cuestiones personales antes de regresar al exterior. “Antes de volver a Europa, la China tenía que hacer ciertas cosas en su casa", afirmó, para luego resumir la situación al señalar que “fue un 2x1”.

El periodista también dejó en claro que, según la información que maneja, este tipo de episodios no son nuevos dentro de la relación. “No es la primera vez que Mauro y la China discuten y se van. Pero no están solos, están con sus familiares en su casa”, aseguró. En ese momento, Moria intervino para precisar que hacía referencia a “las menores que le estarían soplando a la madre”.

A continuación, Gustavo Méndez compartió la postura que, según indicó, sostienen Mauro Icardi y China Suárez sobre el origen de toda la información que trascendió. “Lo que cuentan es que la señora Wanda Nara consiguió la data por ese costado y lo filtró”, manifestó.

En la misma línea, descartó que el vínculo sentimental atraviese una ruptura y anticipó que pronto buscarán despejar cualquier tipo de duda. “Muy pronto van a subir una foto juntos, no es una crisis. Son muy pasionales los dos, discuten mucho y no es la primera vez que pasa esto porque son muy temperamentales”, afirmó.

Para cerrar, Gustavo Méndez fue categórico al rechazar una de las versiones que más repercusión generó en medio del escándalo. El periodista negó de manera enfática que hubiera existido el supuesto mensaje que Mauro Icardi le habría enviado a Ekaterina Ojeda, representada por Wanda Nara, y que esa situación hubiera sido el motivo de la presunta separación con China Suárez.

Cómo reaccionó la China Suárez cuando descubrió los mensajes de Icardi con otra mujer

La historia de amor entre la China Suárez y Mauro Icardi atraviesa uno de sus momentos más delicados y volvió a instalarse en el centro de la escena. Luego de varios días marcados por rumores y tensión, una explosiva revelación de Yanina Latorre expuso un panorama mucho más complejo tras la polémica que involucró a Ekaterina Ojeda y el episodio ocurrido en un reconocido boliche porteño.

Durante la emisión del miércoles de SQP (América TV), la conductora aseguró que la ruptura entre el futbolista y la actriz ya se habría concretado. Incluso, afirmó que ambos dejaron de vivir bajo el mismo techo. "Hace cuatro días, ella abandonó la Casa de los Sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso, con sus dos hijos pequeños y un perro, y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado en U$S 1.100.000", expresó.

Siempre de acuerdo con el relato de Latorre, desde ese momento la rutina de La China Suárez cambió por completo. "Está sola ahí, pasea por el barrio, saca el perro, almuerza en el house con sus hijos y con el perro, se muestra simpática con los vecinos", detalló la periodista al describir cómo transcurren los días de la actriz desde que dejó la propiedad de Nordelta.

Sin embargo, el punto más fuerte de la información estuvo relacionado con el origen del conflicto. Según explicó la panelista, La China Suárez revisó el celular de Mauro Icardi y encontró conversaciones en las que el delantero hablaba sobre Ekaterina Ojeda e intentaba conseguir una forma de comunicarse con ella. Ese descubrimiento habría sido el desencadenante de una feroz pelea.

"Tuvieron una muy muy fuerte discusión. La discusión se llama Eka, la niña esta que apareció en Tequila. Le encontró unos mensajes la China a Mauro, hablando con una tercera persona sobre Eka. Él le pedía que la conecte", sostuvo Yanina. Luego completó el relato al explicar cómo se habría producido el contacto entre ambos: "Lo cierto es que esa persona habló con Eka y le pasó el teléfono de Mauro".

De acuerdo con la conductora, el conflicto no se limitó únicamente a esos mensajes, sino también a la actitud que tomó Icardi cuando fue confrontado por su pareja. Siempre según su versión, el futbolista negó cualquier acercamiento con la joven, aunque la actriz terminó encontrando las conversaciones que desmentían esa explicación.

"Después del episodio estaba todo mal, el tema es que él le negaba todo, era 'la piba quiere cámara, la piba quiere hablar', y ella encuentra los mensajes. A partir de ahí, la China agarró sus petates, Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, y ella por ahora no quiere volver. Me dijeron que Mauro está con una tristeza tremenda", concluyó Yanina Latorre.