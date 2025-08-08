El regreso de La Vela Puerca a Buenos Aires con una fiesta inolvidable

La Vela Puerca celebró en La Trastienda sus 30 años de trayectoria con un emotivo encuentro junto a la prensa, familiares y amigos. Durante la jornada presentaron adelantos de su próxima película y un clip del estadio de Ferro.
Músicos como Nonpalidece, Kapanga, Las Pastillas del Abuelo, Bersuit, El Plan de la Mariposa, 2 Minutos y Eruca Sativa se sumaron a la celebración entonando el “Feliz Cumpleaños”.
La emblemática banda uruguaya prepara un show especial para el 1 de noviembre en el estadio de Ferro, escenario donde presentaron en 2007 su disco “El impulso”. Este reencuentro marca el regreso tras 18 años y será parte de su gira aniversario que ya recorrió Europa con gran éxito.
Además, lanzaron su podcast “Tenemos Jardín”, donde comparten historias y anécdotas detrás de sus canciones.
Con ocho discos de estudio, múltiples álbumes en vivo y una sólida conexión con el público argentino, La Vela Puerca sigue consolidándose como un pilar del rock rioplatense, celebrando tres décadas de música, emoción y compromiso social.