El regreso de La Vela Puerca a Buenos Aires con una fiesta inolvidable

Tres décadas de historia y música: La Vela Puerca sigue escribiendo su legado con un gran nuevo show. Enterate.

La Vela Puerca celebró en La Trastienda sus 30 años de trayectoria con un emotivo encuentro junto a la prensa, familiares y amigos. Durante la jornada presentaron adelantos de su próxima película y un clip del estadio de Ferro.

Furor en Netflix por "En el barro": la nueva serie derivada de "El Marginal" y el estreno más impactante
Furor en Netflix por En el barro: la nueva serie derivada de El Marginal y el estreno más impactante.

Músicos como Nonpalidece, Kapanga, Las Pastillas del Abuelo, Bersuit, El Plan de la Mariposa, 2 Minutos y Eruca Sativa se sumaron a la celebración entonando el “Feliz Cumpleaños”.

La emblemática banda uruguaya prepara un show especial para el 1 de noviembre en el estadio de Ferro, escenario donde presentaron en 2007 su disco “El impulso”. Este reencuentro marca el regreso tras 18 años y será parte de su gira aniversario que ya recorrió Europa con gran éxito.

Además, lanzaron su podcast “Tenemos Jardín”, donde comparten historias y anécdotas detrás de sus canciones.

Con ocho discos de estudio, múltiples álbumes en vivo y una sólida conexión con el público argentino, La Vela Puerca sigue consolidándose como un pilar del rock rioplatense, celebrando tres décadas de música, emoción y compromiso social.

