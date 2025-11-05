La misteriosa foto de Maxi López que sembró dudas sobre su continuidad en MasterChef Celebrity

¿Qué le reclamó Marley a Maxi López tras reemplazarlo en MasterChef Celebrity?

En los últimos capítulos de MasterChef Celebrity (Telefe), Marley tomó el lugar de Maxi López, luego de que el exfutbolista tuviera que viajar de urgencia a Suiza por un inconveniente doméstico relacionado con su esposa, la modelo sueca Daniela Christiansson.

Durante la primera semana de reemplazo, el conductor de Por el mundo logró mantener a López en competencia y avanzar en el programa. Pero ya en la segunda ronda, un momento inesperado generó sorpresa entre los televidentes y dejó flotando cierta tensión en el aire.

Todo ocurrió cuando Wanda Nara lanzó una pregunta que no pasó desapercibida: “¿Maxi te escribió para felicitarte por reemplazarlo?”. La cámara captó de inmediato el gesto de desconcierto en el rostro de Alejandro Wiebe, quien no parecía preparado para esa consulta.

Con su estilo directo, Marley respondió: “A mí no me escribió, seguramente habló con vos”, dejando en manos de la conductora y exesposa de Maxi la continuidad de la conversación. Fue entonces cuando Wanda reveló que sí había tenido contacto con el padre de sus hijos y que él estaba satisfecho con el trabajo de su reemplazante. “Le gustó cómo lo hiciste, me preguntó cómo eras detrás de cámaras y yo le conté”, comentó con picardía y una sonrisa amplia, mientras los jurados intercambiaban miradas cómplices ante la posibilidad de que Marley se quedara en el lugar de López si este no regresaba.

Un poco incómodo, pero sin perder el humor, Marley aclaró entre risas que su participación era temporal y que estaba haciendo "malabares" para sostener el puesto de Maxi durante su ausencia.

Por último, y fiel a su estilo descontracturado, el conductor cerró el tema con una frase cargada de ironía: “Espero que traiga muchos chocolates de Suiza”, en alusión al silencio del exfutbolista durante los días en que lo reemplazó, dejando entrever que esperaba al menos un gesto de agradecimiento por el favor.