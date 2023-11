El terrible palito que le tiró Mica Viciconte a Nicole Neumann que dejó a todos helados

''Me cargan una mochila que a mí no me corresponde. Si hablamos de mi relación, me imagino'', dijo la rubia y agregó: ''Yo siempre digo que vine para aportar amor. Construí mi familia que me encanta y lo deseé mucho tiempo. Y siempre estaba tranquila en el sentido de que con el tiempo las cosas iban a hablar por sí solas...''.

''Al principio me decían que no iba a durar nada con Fabián o que estaba con él por la fama. Yo me quedé tranquila y aporté lo que tenía que aportar. Por supuesto que no es una mochila que me corresponde a mí, pero me involucra porque soy una persona que contesta y habla. Aunque, hoy por hoy no podemos hablar por la cuestión legal'', siguió.

Entonces, apuntó contra Nicole: ''Lo más importante con lo que me quedo es con la familia que construí y la relación que yo tengo que la sabemos puertas adentro. Pero nunca se me ocurrió ocupar un rol que no fuese mío''.

''Cuando vi que las situaciones no se pueden recomponer es difícil, a veces no se entiende. Cuando uno quiere criar a sus hijos de la mejor manera y desde un lugar sano pero del otro lado eso no sucede, es muy difícil”, sumó.