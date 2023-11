Mica Viciconte se quebró en llanto en PH, Podemos hablar: "No lo supero todavía"

“Perdí una amiga en marzo de este año”, dijo, en la dinámica donde tiene que elegir qué quiere que el agua le traiga o, al contrario, que el agua se lleve.

“Sobrevivió su hijo y su esposo, así que me gustaría que vuelva”, señaló conmovida. “Fue muy pronto y no lo supero todavía... Así que Barby, me gustaría que vuelvas”, cerró mientras arrojaba una moneda.

Mica Viciconte respondió de forma terminante a quienes la critican por los canjes

En medio su mudanza, Mica Viciconte se cansó de los cuestionamientos por hacer canje en sus redes sociales y decidió escribir un contundente descargo hacia quienes le dejan comentarios negativos y no están conformes con sus manejos económicos.

Lo cierto es que hoy en día está muy normalizada la modalidad de los canjes, donde las figuras reciben productos o servicios a cambio de publicidad que beneficie a la marca. Es por eso, que Mica decidió optar por ello para facilitar los grandes gastos de una mudanza.

“Se viene una semana de mucho cambio y estrés. Pero no quiero dejar de agradecer como siempre a cada una de las marcas que me acompañan, lo hacen muchas desde el día uno y otras nuevas que apuestan y confían en mi trabajo. Me están dando una mano enorme, mudarse es un cambio grande y también cosas que voy necesitan siempre están. Gracias”, agradeció en un primer momento.

Luego pasó a hablarles a los haters y escribió: “A veces recibo comentarios como: ¿tu vida es un canje? Y la verdad que digo que feo leer esto porque a nadie perjudico. Mi trabajo en redes genera mucho trabajo y a veces si una marca me ofrece o yo no necesito algo, ¿por qué no ayudarnos entre ambos?".

“Hoy está todo tan caro que a veces uno quisiera tener ese dinero para poder comprarlo y no se puede ya que tenemos otras prioridades. Ojalá todos podamos estar súper bien y ayudarnos entre todos", finalizó.