La fogosa foto de Gimena Accardi con un hombre que marca un nuevo capítulo en su vida

Gimena Accardi sorprendió a todos al hacer pública una foto junto a un misterioso hombre, en la que se la ve abrazada y con una sonrisa radiante que no pasó desapercibida entre sus seguidores. ¿Qué significa?
Luego del blanqueo del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández, Gimena Accardi parece haber apostado nuevamente al amor con un misterioso hombre. ¡Mira la foto!
Mientras Nico Vázquez y Dai Fernández viven al máximo los primeros meses de su historia de amor, mostrándose cómplices, divertidos y muy enamorados, Gime parece haber pasado definitivamente de página y ya comienza a escribir un nuevo capítulo en su vida, tanto en lo personal como en lo profesional.
En una imagen que compartió una amiga en su cuenta de Instagram, la actriz aparece relajada y sonriente, sentada en un sillón mientras un hombre la abraza con ternura por la cintura. Aunque él lleva puesta una gorra que oculta parte de su rostro, la conexión y cercanía entre ambos resultan innegables.
La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, después de 18 años juntos, generó una fuerte repercusión. En medio de las especulaciones, un nuevo nombre apareció en escena y encendió el debate: Ulises, el joven de 20 años al que los panelistas de LAM (América TV) señalaron como el protagonista de un presunto acercamiento con la actriz.
Todo comenzó cuando Accardi, en su descargo en Olga, mencionó que la decisión de ponerle fin a la relación habría llegado tras “un desliz con alguien fuera del medio”, al que luego calificó como “rándom”, intentando restarle importancia al episodio. Sin embargo, en televisión no tardaron en intentar descubrir de quién se trataba.
Fue en el programa conducido por Ángel de Brito (en su ausencia, con conducción interina) donde se filtraron los primeros detalles. "Tiene 20 años para 21. Está estudiando, es un tipo deportista, pertenece a un club", reveló Pepe Ochoa, dejando al panel sorprendido. "Es muy chiquito", agregó Yanina Latorre, sorprendida por la diferencia de edad.
Gimena, de 40 años, atraviesa una etapa de madurez personal y profesional, mientras que Ulises recién empieza a construir su camino académico y deportivo. Esa distancia en edades y proyectos fue uno de los temas más comentados tras conocerse la noticia.
El relato se completó con una anécdota que dio aún más contexto al presunto vínculo. Según contaron en el ciclo, el primer contacto entre ellos habría ocurrido durante un viaje. "Lo que sucedió fue que, cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon, y ella le dijo 'escribime'. Ulises respondió 'no lo sé' y finalmente dijo 'le voy a escribir'. Tuvieron dos encuentros", detalló el conductor interino, quien además aclaró que la iniciativa habría sido de la actriz.
Mientras su expareja vive su nueva historia de amor con Dai Fernández, Gimena parece haber pasado de página. Pero el nombre de Ulises vuelve a instalarse con fuerza… y muchos se preguntan: ¿es él el de la foto que encendió las redes?