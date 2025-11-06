La fogosa foto de Gimena Accardi con un hombre que marca un nuevo capítulo en su vida

Todo comenzó cuando Accardi, en su descargo en Olga, mencionó que la decisión de ponerle fin a la relación habría llegado tras “un desliz con alguien fuera del medio”, al que luego calificó como “rándom”, intentando restarle importancia al episodio. Sin embargo, en televisión no tardaron en intentar descubrir de quién se trataba.

Fue en el programa conducido por Ángel de Brito (en su ausencia, con conducción interina) donde se filtraron los primeros detalles. "Tiene 20 años para 21. Está estudiando, es un tipo deportista, pertenece a un club", reveló Pepe Ochoa, dejando al panel sorprendido. "Es muy chiquito", agregó Yanina Latorre, sorprendida por la diferencia de edad.

Gimena, de 40 años, atraviesa una etapa de madurez personal y profesional, mientras que Ulises recién empieza a construir su camino académico y deportivo. Esa distancia en edades y proyectos fue uno de los temas más comentados tras conocerse la noticia.

El relato se completó con una anécdota que dio aún más contexto al presunto vínculo. Según contaron en el ciclo, el primer contacto entre ellos habría ocurrido durante un viaje. "Lo que sucedió fue que, cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon, y ella le dijo 'escribime'. Ulises respondió 'no lo sé' y finalmente dijo 'le voy a escribir'. Tuvieron dos encuentros", detalló el conductor interino, quien además aclaró que la iniciativa habría sido de la actriz.

Mientras su expareja vive su nueva historia de amor con Dai Fernández, Gimena parece haber pasado de página. Pero el nombre de Ulises vuelve a instalarse con fuerza… y muchos se preguntan: ¿es él el de la foto que encendió las redes?