El comentario hot de Mauro Icardi a la China Suárez que encendió las redes (y luego borró)

¿Qué dijo China Suárez tras el picante comentario de Yanina Latorre sobre Mauro Icardi?

Aunque Eugenia “la China” Suárez se encuentra viviendo en Turquía, no pierde de vista lo que se dice de ella en los medios argentinos. Por eso, cuando Yanina Latorre comentó en su programa de radio en El Observador que los dirigentes del Galatasaray estarían incómodos con Mauro Icardi por su alto perfil desde que está en pareja con la actriz, la ex Casi Ángeles no tardó en reaccionar con un mensaje cargado de sarcasmo.

Desde su cuenta de X, Suárez publicó una imagen de la pierna intervenida de Icardi mientras era tratado con una inyección. Junto a la foto, le dedicó unas líneas a Latorre, dejando en evidencia su molestia y apuntando directo a la panelista con tono filoso.

"Acá boludeando en Milán. Un viaje de 24 hs a ver al mejor fisio de Milán para mejorar su rodilla. 4 horas de tratamiento con un dolor que no te recomiendo. Yani, no te cansás de hablar boludeces? Aún estoy esperando que nazcan los 3 hijos que afirmaste de tus fuentes confiables", escribió con ironía la actriz, actual pareja del ex de Wanda Nara. Como era de esperar, Yanina no se quedó callada: replicó el mensaje en X y lo compartió en sus historias de Instagram, sumando más leña al fuego con datos que no pasaron desapercibidos.

"Vivís boludeando. Seguí mirando cómo trabajo Euge. Y los 3 embarazos los pasó tu entorno para enloquecer a Wanda. Amo que tengas que responderme todo! Andá a comprar carteras! Besis", disparó Latorre en sus historias, luego de mostrar el posteo de Suárez y agregar con ironía: "Le entró la balubi y respondió".

Pero la cosa no terminó ahí. En sus clásicos posteos con fondo negro y letras blancas, Yanina redobló la apuesta y lanzó una serie de frases que repasaban los regalos y vínculos de la China con sus ex y actuales parejas. "Vicuña le regaló una chacra. El productor le regaló series, que fueron un fracaso y un Martín Fierro en Miami. Y el novio actual regala carteras", escribió sin filtro.

Y como si fuera poco, cerró con una frase punzante: "Y ella está tan ocupada, que además de acompañar al novio a inyectarse, me contesta en X". Para rematar, lanzó otro dardo: "Y casi me olvido... Rusherking le regaló un auto. Logros...".

