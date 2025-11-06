La China Suárez publicó un tierno video junto a Mauro Icardi y Amancio: el gesto que llamó la atención

Más tarde, la China compartió un último video en el que Amancio, lleno de energía, continuaba jugando solo en el jardín. Tras convertir un gol, el niño sorprendió con un festejo particular: se llevó las manos a la cabeza e imitó el gesto del Topo Gigio, característico de Juan Román Riquelme, pero que Icardi adoptó en los últimos tiempos. Luego, completó la celebración con otro clásico del futbolista: se llevó las manos a las mejillas y fingió dormir. Un detalle que muchos interpretaron como una muestra del cariño y la admiración que el pequeño siente por su entorno y, especialmente, por el delantero argentino.

Embed

¿Cuándo vuelve La China Suárez a la Argentina?

El regreso de la China Suárez a la Argentina junto a los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña genera expectativa y anticipa posibles polémicas sobre los motivos de su visita y el lugar donde se instalará durante su estadía en el país.

Después de pasar cuarenta días en Turquía, la actriz arribará a Buenos Aires el martes 11, según adelantó el periodista Gustavo Méndez, uno de los comunicadores más cercanos a la artista.

El periodista explicó que la actriz vuelve “por la presentación de la serie que protagoniza, La hija del fuego”, una ficción que “se va a estrenar en Disney+”. Además, como María Eugenia Suárez vendió la casa de Pilar que había remodelado por completo, se hospedará “en su casa de San Jorge”, ubicada en el partido de Malvinas Argentinas.

Sobre la producción, Méndez detalló: “Son 22 episodios de más de 40 minutos, que se grabó en San Martín de los Andes, por ejemplo”. La serie es una superproducción que cuenta con un elenco destacado integrado por Eleonora Wexler, Diego Cremonesi, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Rallen Montenegro y Jerónimo Bosia.

Finalmente, el periodista adelantó que el lunes “17 va a brindar una conferencia de prensa junto al director y el resto del elenco”, aunque aclaró que “no va a dar entrevistas mano a mano”. De esta manera, el esperado regreso de la actriz se dará en el marco de un importante lanzamiento profesional, pero con un perfil mediático más reservado.