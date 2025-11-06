A24.com

La China Suárez publicó un tierno video junto a Mauro Icardi y Amancio: el gesto que llamó la atención

La actriz, La China Suárez, sorprendió al mostrar un video donde se la ve junto a Mauro Icardi y su hijo Amancio en un momento de pura complicidad.

6 nov 2025, 18:50
China Suarez 1
China Suarez 1

La China Suárez y Mauro Icardi mantienen su relación lejos de los reflectores, aunque no exenta de polémicas, mientras disfrutan de su vida en Estambul junto a los tres hijos de la actriz: Rufina —fruto de su relación con Nicolás Cabré— y Magnolia y Amancio, nacidos de su vínculo con Benjamín Vicuña. En este contexto familiar, los niños han forjado un vínculo cercano con el futbolista del Galatasaray, algo que quedó reflejado en las últimas historias que la actriz compartió en sus redes sociales.

Todo comenzó con un video en el que la ex Casi Ángeles aparece jugando con su hijo Amancio en un enorme trampolín instalado en el jardín de su casa, el lugar donde se mudaron para comenzar una nueva vida lejos de la sombra de Wanda Nara, expareja de Icardi y madre de sus hijas.

En medio de los saltos, ambos cayeron al suelo y el pequeño protagonizó un tierno momento. Sentado sobre su madre, tomó el rostro de la China entre sus manos y le dijo: “Mamita, te amo”. Ella reaccionó dándole un beso en la mejilla, sellando la escena con un gesto de puro amor.

Luego, la actriz compartió otra historia en la que los protagonistas fueron Icardi y Amancio. En el video se los ve jugando al fútbol: el delantero como atacante y el hijo de Vicuña como defensor, en el patio de la mansión donde conviven. En el arco estaba Magnolia, que no logró evitar el gol. Si bien el delantero fue quien anotó, no dudó en festejar con el niño: lo alzó en brazos, lo zarandeó por el aire y luego lo depositó en el césped. Suárez decidió no agregar palabras a este clip, acompañándolo solo con un emoji de corazón. En medio de la tensión que mantiene con Benjamín Vicuña, este gesto también podría sumar nuevas rispideces con Wanda Nara, quien días atrás publicó un duro mensaje contra el futbolista por no haberle hecho un regalo de cumpleaños a su hija menor.

Más tarde, la China compartió un último video en el que Amancio, lleno de energía, continuaba jugando solo en el jardín. Tras convertir un gol, el niño sorprendió con un festejo particular: se llevó las manos a la cabeza e imitó el gesto del Topo Gigio, característico de Juan Román Riquelme, pero que Icardi adoptó en los últimos tiempos. Luego, completó la celebración con otro clásico del futbolista: se llevó las manos a las mejillas y fingió dormir. Un detalle que muchos interpretaron como una muestra del cariño y la admiración que el pequeño siente por su entorno y, especialmente, por el delantero argentino.

¿Cuándo vuelve La China Suárez a la Argentina?

El regreso de la China Suárez a la Argentina junto a los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña genera expectativa y anticipa posibles polémicas sobre los motivos de su visita y el lugar donde se instalará durante su estadía en el país.

Después de pasar cuarenta días en Turquía, la actriz arribará a Buenos Aires el martes 11, según adelantó el periodista Gustavo Méndez, uno de los comunicadores más cercanos a la artista.

El periodista explicó que la actriz vuelve “por la presentación de la serie que protagoniza, La hija del fuego”, una ficción que “se va a estrenar en Disney+”. Además, como María Eugenia Suárez vendió la casa de Pilar que había remodelado por completo, se hospedará “en su casa de San Jorge”, ubicada en el partido de Malvinas Argentinas.

Sobre la producción, Méndez detalló: “Son 22 episodios de más de 40 minutos, que se grabó en San Martín de los Andes, por ejemplo”. La serie es una superproducción que cuenta con un elenco destacado integrado por Eleonora Wexler, Diego Cremonesi, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Rallen Montenegro y Jerónimo Bosia.

Finalmente, el periodista adelantó que el lunes “17 va a brindar una conferencia de prensa junto al director y el resto del elenco”, aunque aclaró que “no va a dar entrevistas mano a mano”. De esta manera, el esperado regreso de la actriz se dará en el marco de un importante lanzamiento profesional, pero con un perfil mediático más reservado.

