El último regalo que le hizo Nicole Neumann a Indiana Cubero antes de la pelea y que no le quiso devolver 

Pero, el dato que trascendió fue que cuando Indiana decidió no vivir más con su madre, la modelo enojada no le quiso devolver a su perro. “Había un botín de guerra por así decirlo, que Nicole le sacaba en medio de la pelea. Se trata del perro. Le decía que si no volvía a vivir con ellos, no se lo daba”, contó Marcela Tauro en Intrusos.

Cuando Indiana fue a buscar sus cosas, finalmente pudo llevarse al perro. Esta semana, todo quedó confirmado cuando Viciconte mostró que había llevado a la mascota a entrenar con ella, una imagen que aseguraron muchos que fue una provocación para la rubia.

image.png

Mica Viciconte se cansó y apuntó contra Nicole Neumann sin filtro

El conflicto entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero, sigue vigente. La joven sigue viviendo con su padre, Fabián Cubero, y su pareja Mica Viciconte con quien cada día tiene más cosas en común.

Mica e Indiana se volvieron muy compinches, al punto tal que la ex Combate llevó a la adolescente consigo a los Martín Fierro. Esto, fue tomado como una provocación para la madre.

Consultada sobre lo que dijo la abogada de la pequeña, en cuanto a que la modelo era violenta, Mica explicó: “Lo que habló la abogada lo habló la abogada, yo no puedo decir nada”.

“¿Estás diciendo que esta no es la Nicole que nosotros conocemos? ¿Qué es careta?”, indagó el periodista con el que hablaba y Viciconte respondió: “Hay personas en la vida que tienen una doble cara”.

“Hay personas en la vida que se manejan diferente, hay gente que no es sincera y también hay muchas personas que, en el momento en el que se prende la luz roja, son otros”, dijo la influencer.