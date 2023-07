El verdadero motivo por el que Indiana Cubero se habría distanciado con Nicole Neumann

"Se acuerdan que siempre estamos dando vueltas sobre el por qué del enojo de la nena, y este alejamiento que tuvo con su mamá. Lo que ayer me contaron y suena bastante lógico es que una vez su hija más grande había acompañado a Manu Urcera a unas carreras, y la hija habría conocido a un chico más grande de 17 y ella tiene 15 años", contó Karina Iavicoli en Intrusos (América TV).

"A Manu Urcera le pareció que era chiquita para empezar así una historia. Por lo que habría alertado a Nicole sobre esta situación. Entonces, Nicole habló con su hija, y le dijo, 'mirá todavía sos chica para ponerte de novia, seguí saliendo con tus amigas', lo que cualquier madre le diría a sus hijos. Lo que me dicen es que ese habría sido el motivo del enojo de parte de la hija con la mamá, por esa puesta de límites, y ahí es donde ella se enoja, y decide ir a vivir con el padre", detalló Ia periodista.

Laura Ubfal, por su parte, opinó en contra de Nicole. "Estás hablando de una madre que dijo que la hija no viajaba porque le tenía miedo a los aviones, y eso es mentira. Porque Indiana se fue en avión a Jujuy con la familia Cubero, Viciconte. Yo no les creo nada. Hace tantos meses que no ve a la hija. Yo le creo a la nena, que la denuncia haya sido desestimada, que la justicia haya dicho, 'lo que trajeron como grabación, el famoso audio, no alcanza, para iniciar una causa, es otro tema", expresó.

La tremenda venganza de Indiana Cubero a Mica Viciconte: "Te la devuelvo"

En medio del nuevo conflicto por las fechas de vacaciones entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, Indiana Cubero y Mica Viciconte protagonizaron un divertido ida y vuelta de las redes sociales.

Fue el fin de semana, donde la panelista mostró en las redes sociales una imagen doméstica de la hija mayor de Poroto y la cargó al verla en la zona del lavadero de la casa.

“Indiana conociendo el lavadero”, reflejó la marplatense en sus historias de Instagram con una foto de Indi colaborando con la limpieza del hogar con un balde en la mano y el emoji de risa.

Indiana no dejó ahí el tema y después de unas horas esperó el momento adecuado y se vengó de Mica de la misma manera.

“Buena peli”, precisó la adolescente arrobando a la mamá de Luca en una imagen donde se la ve completamente dormida mientras miraba a una película en la televisión.

“No te vayas a dormir en alguna peli porque te la devuelvo eh”, agregó Indiana desafiante en el mensaje, sin olvidar la broma que le había hecho Mica horas antes y demostrando el gran vínculo que tienen.

Se la devolvió... ¡Y de qué manera!