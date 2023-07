Geraldine Neumann reveló detalles de la boda de Nicole y Manu Urcera: "No se si podía contar tanto"

"A veces le piden a las damas de honor, todas con el mismo vestido, el mismo diseño, y es medio fiaca porque por ahí no te queda bien ese modelo. Acá es libre", señaló e inmediatamente se atajó: "Bueno, no sé si podía contar tanto, pero te lo estoy contando”.

Siguiendo con el tema familia, Geraldine fue consultada acerca de como era el vínculo con su cuñado y contestó: “Bien, re bien. Me cae muy bien. Él y toda su familia, es un amor".

"Confío plenamente en lo que a ella le hace feliz. Mientras yo vea a mi hermana feliz, siempre la voy a apoyar”, sostuvo finalmente la ganadora de Pasaplatos Famosos (El Trece).

La drástica exigencia de la familia de Manu Urcera a Nicole Neumann que pone en peligro el casamiento

La escandalosa pelea familiar de Nicole Neumann con su hija mayor, Indiana Cubero, repercutió de la peor manera en su futura familia política al quedar involucrado Manu Urcera como el desencadenante del conflicto entre madre e hija. Es así que la familia del piloto estaría bastante enojada con la situación, dado que siempre mantuvieron un perfil bajo.

Y la encargada de revelar los detalles de esta situación fue Maite Peñoñori desde Intrusos (América TV), al revelar que la mamá de Manu -Cecilia- le habría impuesto a Nicole una condición fundamental para seguir adelante con el matrimonio con su hijo.

“El textual que me dijeron fue ‘Basta de este circo mediático’. Esa fue la frase textual. La locación del casamiento no está definida aún”, reveló la periodista. Y precisamente sobre la boda que no podrán celebrar en el sur tal como querían con una mega celebración de tres días, Maite agregó que “Están viendo cómo reformular eso. Yo hablé con Laurencio Adot y me dijo que el tema vestido sigue en pie”.

En tanto, con relación al festejo civil, planeado para noviembre de este año, Maite confió: “Una persona que está invitada me dijo que por ahora quedaba todo en stand by”.

Por otro lado, con relación al actual viaje de la modelo junto a sus hijas menores a Miami y Orlando, la periodista explicó que si bien Fabián Cubero le había revocado el permiso para salir del país, Nicole recurrió a la Justicia y logró la autorización.