En pleno embarazo, Cazzu en crisis con su pareja Christian Nodal por un detalle impensado

“Si fuese niño… la mamá no me dejaría, pero a mí me gustaría que se llamara Zoro, y niña, pues no sé… ahí si no sé”, dijo en una entrevista.

En esa una nota con un medio de Colombia, ademas contó - el joven artista de 24 años- que ante la reciente paternidad quiere remover los tatuajes que tiene en el rostro, para que su bebé lo conozca su cara limpia.

Hace unos días, durante su show en el Movistar Arena de Buenos Aires, Cazzu dio la linda noticia de su embarazo y sorprendió a sus fans desde el escenario al lucir su pancita.

Con un video en el tema Jefa, Cazzu sorprendió al público y confirmó la noticia logrando la locura de los miles de fans cuando apenas comenzó el show en el marco del final de su Nena trampa tour.

“¿No les parece que estoy cantando mejor?”, preguntó la cantante de trap. Y añadió entre risas: “Es que yo siento que somos dos cantando ahora, como que algo está pasando, me hago pis más seguido, pero bueno”.

“Quiero darles las gracias por estar siempre conmigo, por compartirlo. Somos mucha gente aquí dentro, no sé si me esperaba alguna vez cantar frente a tanta gente, pero aquí estamos”, explicó la oriunda de Jujuy.

Y agregó: “Aún así yo soy como todos ustedes, como verán, me pasan las mismas cosas. Si me tropiezo, me lastimo, si no me cuido, me quedo embarazada. Lo mismo”.