El sensual video de Cazzu bailando embarazada y en la cama junto a Christian Nodal

“¿No les parece que estoy cantando mejor?”, preguntó la cantante de trap. Y añadió entre risas: “Es que yo siento que somos dos cantando ahora, como que algo está pasando, me hago pis más seguido, pero bueno”.

“Quiero darles las gracias por estar siempre conmigo, por compartirlo. Somos mucha gente aquí dentro, no sé si me esperaba alguna vez cantar frente a tanta gente, pero aquí estamos”, explicó la oriunda de Jujuy.

Y agregó: “Aún así yo soy como todos ustedes, como verán, me pasan las mismas cosas. Si me tropiezo, me lastimo, si no me cuido, me quedo embarazada. Lo mismo”.

Lo cierto es que tras esa linda noticia, hace algunas horas desde sus historias de Instagram, Cazzu sorprendió con un sensual video bailando en la cama sobre su pareja, el cantante mexicano Christian Nodal, y luciendo su pancita de embarazada.

La artista de 29 años movió su cuerpo al ritmo de Brinca, canción que lanzó junto a Young Miko, y cautivó a sus fans con el video que compartió en TikTok y tuvo mucha repercusión en redes.

"Jefa", el primer corte del nuevo álbum de Cazzu

Cazzu sigue demostrando que su música no conoce límites y presenta JEFA, el primer adelanto de su esperado álbum NENA TRAMPA.

“Este nuevo proyecto tiene la intención de reavivar el trap en un momento en el que se ve eclipsado por el reggaeton. Si bien el disco contiene varios géneros, el “trap” se presenta en los primeros temas como concepto, probándome también en el drill y el malianteo”, asegura la cantante sobre su nuevo material.

Cazzu transita un año de muchos desafíos, en pleno contacto con su público, y prepara una gira que la llevará a presentarse por distintas ciudades de Latinoamérica, EEUU y España.

Siendo una de las artistas argentinas de mayor expansión a nivel internacional, recientemente fue nominada a los Premios Lo Nuestro en las categorías de Artista Femenino Del Año - Urbano y Colaboración Del Año - Urbano por su single Dime Dónde junto a Justin Quiles.

El éxito de Cazzu continúa traspasando las fronteras, consolidándose como una de las referentes argentinas del trap con un increíble éxito popular tanto en su país como en todo el continente.