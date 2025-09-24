Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es la mejor serie basada en hechos reales para maratonear

El cuerpo en llamas Netflix 3

De qué trata El cuerpo en llamas en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Encuentran a un oficial de policía muerto, con el cuerpo calcinado. Todas las sospechas recaen sobre otros dos agentes: su novia y el amante de ella. Inspirada en hechos reales."

El punto de inflexión llega cuando aparece un cuerpo calcinado en el interior de un coche abandonado en las afueras de Barcelona. Ese hallazgo marca el inicio de una investigación que se convierte en un rompecabezas judicial y mediático.

Desde ese momento, la ficción se sumerge en una atmósfera de suspenso permanente. La cámara acompaña de cerca la caída en espiral de los protagonistas, reflejando cómo el amor prohibido y los celos se transforman en detonantes de un crimen atroz.

El cuerpo en llamas Netflix 1

Cuál es la historia real de El cuerpo en llamas

La inspiración de la miniserie es el asesinato de Pedro Rodríguez, agente de la Guardia Urbana, ocurrido en mayo de 2017. Su cuerpo fue encontrado carbonizado en el pantano de Foix, un paraje natural cercano a Barcelona.

Las investigaciones apuntaron rápidamente a Rosa Peral y Albert López, también policías, como responsables del crimen. El caso, conocido como el "crimen de la Guardia Urbana", ocupó portadas durante meses y derivó en un proceso judicial lleno de giros, versiones cruzadas y declaraciones mediáticas.

El cuerpo en llamas Netflix 4

Úrsula Corberó brilla en la serie de Netflix

Con El cuerpo en llamas, Netflix no solo revivió un crimen que marcó a Barcelona, sino que también consolidó a Úrsula Corberó como una de las actrices españolas más influyentes del momento.

Después de su proyección internacional gracias a La casa de papel, Corberó demostró una vez más su versatilidad interpretativa. Su papel como Rosa la coloca en un registro mucho más oscuro y complejo, alejándola del perfil de heroína y acercándola a una figura marcada por la ambigüedad moral.

El cuerpo en llamas 3.jpg

El elenco de El cuerpo en llamas

Úrsula Corberó

Quim Gutiérrez

José Manuel Poga

Isak Férriz

Eva Llorach

Pep Tosar

Mamen Duch

Guiomar Caiado

Raúl Prieto

El cuerpo en llamas Netflix 2

El éxito de El cuerpo en llamas en Netflix

El impacto de El cuerpo en llamas no se limitó a los rankings de visualizaciones. La serie reabrió discusiones en España sobre los límites de la ficción basada en hechos reales, la representación de los acusados y la influencia de este tipo de producciones en la opinión pública.

La historia de un amor prohibido convertido en crimen sigue siendo material de análisis en medios, foros y redes sociales. Netflix, por su parte, encontró en esta fórmula una forma de fidelizar a los espectadores y de reforzar su presencia en el género del true crime.

Tráiler de El cuerpo en llamas en Netflix