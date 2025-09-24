En vivo Radio La Red
Netflix
Serie
SERIES

Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es la mejor serie basada en hechos reales para maratonear

Úrsula Corberó deslumbra en esta serie corta de Netflix que revive un caso real que marcó a toda España y tan solo son ocho episodios.



Está en Netflix, apenas tiene 8 capítulos y es la mejor serie basada en hechos reales para maratonear. (Foto: archivo)

Netflix continúa reforzando su catálogo con producciones que mezclan drama, crimen e historias reales. En 2023 presentó El cuerpo en llamas, una serie protagonizada por Úrsula Corberó, Quim Gutiérrez y José Manuel Poga que no tardó en convertirse en tendencia. La ficción atrapó a miles de espectadores gracias a su formato ágil, con episodios breves e intensos, ideales para maratonear.


Nicole Kidman brilla en Netflix con la serie más atrapante y tan solo tiene 8 episodios. (Foto: archivo)

Lo que parecía una nueva entrega del género policial se transformó en uno de los contenidos más comentados, en parte porque se inspira en un caso real que aún resuena en la memoria colectiva de Barcelona.

Ambientada en la capital catalana, El cuerpo en llamas reconstruye con tintes de thriller psicológico un suceso ocurrido en 2017 y conocido como el "crimen de la Guardia Urbana". La trama se adentra en un triángulo amoroso dentro del cuerpo policial que derivó en un desenlace estremecedor.

La serie ofrece una puesta en escena impactante, combinando la fidelidad a los hechos con recursos narrativos que elevan la tensión. Cada episodio plantea interrogantes sobre los límites del deseo, los celos y la traición, mientras expone cómo un vínculo sentimental prohibido puede escalar hasta la tragedia.

El cuerpo en llamas Netflix 3

De qué trata El cuerpo en llamas en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Encuentran a un oficial de policía muerto, con el cuerpo calcinado. Todas las sospechas recaen sobre otros dos agentes: su novia y el amante de ella. Inspirada en hechos reales."

El punto de inflexión llega cuando aparece un cuerpo calcinado en el interior de un coche abandonado en las afueras de Barcelona. Ese hallazgo marca el inicio de una investigación que se convierte en un rompecabezas judicial y mediático.

Desde ese momento, la ficción se sumerge en una atmósfera de suspenso permanente. La cámara acompaña de cerca la caída en espiral de los protagonistas, reflejando cómo el amor prohibido y los celos se transforman en detonantes de un crimen atroz.

El cuerpo en llamas Netflix 1

Cuál es la historia real de El cuerpo en llamas

La inspiración de la miniserie es el asesinato de Pedro Rodríguez, agente de la Guardia Urbana, ocurrido en mayo de 2017. Su cuerpo fue encontrado carbonizado en el pantano de Foix, un paraje natural cercano a Barcelona.

Las investigaciones apuntaron rápidamente a Rosa Peral y Albert López, también policías, como responsables del crimen. El caso, conocido como el "crimen de la Guardia Urbana", ocupó portadas durante meses y derivó en un proceso judicial lleno de giros, versiones cruzadas y declaraciones mediáticas.

El cuerpo en llamas Netflix 4

Úrsula Corberó brilla en la serie de Netflix

Con El cuerpo en llamas, Netflix no solo revivió un crimen que marcó a Barcelona, sino que también consolidó a Úrsula Corberó como una de las actrices españolas más influyentes del momento.

Después de su proyección internacional gracias a La casa de papel, Corberó demostró una vez más su versatilidad interpretativa. Su papel como Rosa la coloca en un registro mucho más oscuro y complejo, alejándola del perfil de heroína y acercándola a una figura marcada por la ambigüedad moral.

El cuerpo en llamas 3.jpg

El elenco de El cuerpo en llamas

  • Úrsula Corberó
  • Quim Gutiérrez
  • José Manuel Poga
  • Isak Férriz
  • Eva Llorach
  • Pep Tosar
  • Mamen Duch
  • Guiomar Caiado
  • Raúl Prieto
El cuerpo en llamas Netflix 2

El éxito de El cuerpo en llamas en Netflix

El impacto de El cuerpo en llamas no se limitó a los rankings de visualizaciones. La serie reabrió discusiones en España sobre los límites de la ficción basada en hechos reales, la representación de los acusados y la influencia de este tipo de producciones en la opinión pública.

La historia de un amor prohibido convertido en crimen sigue siendo material de análisis en medios, foros y redes sociales. Netflix, por su parte, encontró en esta fórmula una forma de fidelizar a los espectadores y de reforzar su presencia en el género del true crime.

Tráiler de El cuerpo en llamas en Netflix

Embed
