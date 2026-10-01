La mujer que denunció a Joaquín Levinton rompió en llanto en vivo: su desgarrador relato

En charla con el ciclo que conduce Georgina Barbarossa, la mujer explicó: “En el año 2015 al 2020 tuve una relación pero no era la pareja formal. Así como estaba yo, él tenía 10 chicas más con las que se veía. Yo me veía esporádicamente tres veces por semana así durante cinco años. Él nunca me mostró ni lo hizo pública. Éramos vecinos, lo conocí por eso”.

“Él estaba en su peor momento, hecho un trapito, todo drogado. El que conoce de los medios sabe que Joaco tiene varios problemas de adicción. Es una persona sin escrúpulos que pierde totalmente el control de lo que hace y yo fui una de sus víctimas”, sostuvo la mujer.

Las lágrimas y dramático testimonio de la mujer que denunció a Joaquín Levinton

En su relato al aire, la mujer que denunció a Joaquín Levinton dio detalles de los episodios que atravesó: “Fueron los peores cinco años de mi vida, la peor etapa. Me obligaba a consumir con él y después me obligaba a grabar películas, tipo cinematográfico pero pornográficas a la vez, diciendo lo que tenía que hacer, me iba guiando. Yo estaba superenamorada de él en ese momento y hacía todo lo que él decía que haga", señaló conmovida.

“Estaba 13 horas en la casa y cuando me quería ir, él se enojaba. Una de esas veces me agarró del cuello y me dijo: ‘De acá no te vas, hija de p...’. Estaba la puerta abierta y logré escaparme. Yo tenía mucho miedo”, contó profundamente angustiada.

La denunciante de Joaquín Levinton señaló además: “Conmigo y otras mujeres más me hacía hacer películas eróticas, nos filmaba. Cosas muy feas que me quedaron muy marcadas. Me hicieron un daño psicológico tremendo".

“Ahora estoy muy triste y muy desamparada por eso quiero que mis abogadas traten de ver que le incauten los dispositivos a Joaquín para que salga toda la verdad, no solo mis videos, sino de otras mujeres. Es un monstruo y le tengo mucho miedo”, concluyó entre lágrimas.