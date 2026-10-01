La mujer que denunció a Joaquín Levinton rompió en llanto en vivo: su desgarrador relato

Joaquín Levinton fue denunciado por presunto abuso sexual en la Justicia, cargo que el cantante desmintió a través de un comunicado en redes donde explicó que esa persona lo viene acosando desde hace años y que el vínculo duró poco.
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Tras el descargo de Joaquín Levinton se conoció públicamente el fuerte testimonio de la mujer que denunció al cantante en la Justicia. "Tengo mucho miedo", admitió.
Joaquín Levinton fue denunciado por presunto abuso sexual en la Justicia, cargo que el cantante desmintió a través de un comunicado en redes donde explicó que esa persona lo viene acosando desde hace años y que el vínculo duró poco.
En el programa A la Barbarossa (Telefe), la mujer que denunció al líder de Turf salió al aire y dio detalles terribles del vínculo que mantuvo con el artista durante varios años.
“Yo hice la denuncia para dar mi testimonio de lo que me pasó durante este tiempo que estuve sometida a diferentes amenazas e injurias hacia mí", aclaró Paula de entrada.
Y agregó: "Me obligaba a mí a hacer cosas. Me trató de ahorcar en varias ocasiones cuando me quería ir de la casa. Estoy angustiada porque sé que es muy querido en el ambiente pero no conocen ese costado de mounstruo de él. Tengo mucha impotencia y quiero que se haga Justicia”.
En charla con el ciclo que conduce Georgina Barbarossa, la mujer explicó: “En el año 2015 al 2020 tuve una relación pero no era la pareja formal. Así como estaba yo, él tenía 10 chicas más con las que se veía. Yo me veía esporádicamente tres veces por semana así durante cinco años. Él nunca me mostró ni lo hizo pública. Éramos vecinos, lo conocí por eso”.
“Él estaba en su peor momento, hecho un trapito, todo drogado. El que conoce de los medios sabe que Joaco tiene varios problemas de adicción. Es una persona sin escrúpulos que pierde totalmente el control de lo que hace y yo fui una de sus víctimas”, sostuvo la mujer.
En su relato al aire, la mujer que denunció a Joaquín Levinton dio detalles de los episodios que atravesó: “Fueron los peores cinco años de mi vida, la peor etapa. Me obligaba a consumir con él y después me obligaba a grabar películas, tipo cinematográfico pero pornográficas a la vez, diciendo lo que tenía que hacer, me iba guiando. Yo estaba superenamorada de él en ese momento y hacía todo lo que él decía que haga", señaló conmovida.
“Estaba 13 horas en la casa y cuando me quería ir, él se enojaba. Una de esas veces me agarró del cuello y me dijo: ‘De acá no te vas, hija de p...’. Estaba la puerta abierta y logré escaparme. Yo tenía mucho miedo”, contó profundamente angustiada.
La denunciante de Joaquín Levinton señaló además: “Conmigo y otras mujeres más me hacía hacer películas eróticas, nos filmaba. Cosas muy feas que me quedaron muy marcadas. Me hicieron un daño psicológico tremendo".
“Ahora estoy muy triste y muy desamparada por eso quiero que mis abogadas traten de ver que le incauten los dispositivos a Joaquín para que salga toda la verdad, no solo mis videos, sino de otras mujeres. Es un monstruo y le tengo mucho miedo”, concluyó entre lágrimas.