Éxito en Netflix: la nueva miniserie que está entre las más populares del año y sólo tiene 8 capítulos

Sobre él pesan rumores: según su círculo más cercano, podría estar involucrado en la desaparición de su anterior esposa, un caso sin resolver ocurrido seis años atrás. Nunca fue acusado formalmente, pero las sospechas lo acompañan a todas partes.

En un intento desesperado por comprender lo que ocurrió, Aggie propone escribir un libro sobre Jarvis. Ese acercamiento se convierte en un peligroso juego psicológico en el que ambos se manipulan, se estudian y se desafían mutuamente.

La bestia en mí Netflix 3

Claire Danes y Matthew Rhys, una dupla explosiva

Cuando terminó Homeland en 2020, Claire Danes parecía haber cerrado un ciclo fundacional en su carrera. Sin embargo, la actriz no se detuvo. Transcurrieron apenas unos meses antes de que apareciera en títulos como La serpiente de Essex, La nueva vida de Toby y Full circle.

Lo que más llamó la atención no fue solo su regreso en un rol intenso, sino su reencuentro frente a cámaras con Matthew Rhys, otro nombre asociado a las series de alto impacto. Rhys ya había brillado en Brothers and Sisters, The Americans y Perry Mason, pero esta vez asumió un personaje con capas más ambiguas y oscuras.

El papel clave del creador de Homeland en la serie

La producción atravesó varios obstáculos antes de llegar a la pantalla. El guion había sido escrito por Gabe Rotter, un nombre poco conocido en televisión, y llevaba años sin lograr el respaldo necesario. A pesar de tener a Claire Danes y a Jodie Foster como productora, el proyecto permanecía estancado.

La bestia en mí Netflix 1

Todo cambió cuando Danes tomó la iniciativa y contactó a Howard Gordon, el creador de Homeland. Gordon había mencionado públicamente que estaba cerca de retirarse después de su trabajo en series como Accused. Sin embargo, la propuesta de Danes despertó su interés y lo llevó a asumir el rol de showrunner.

Fue él quien llamó personalmente a Matthew Rhys para ofrecerle uno de los roles más complejos de su carrera. Para el actor, esta serie marcó además su primera experiencia trabajando exclusivamente para una plataforma de streaming.

La bestia en mí Netflix 4

El elenco de La bestia en mí

Claire Danes

Matthew Rhys

Brittany Snow

Natalie Morales

Jonathan Banks

Tim Guinee

David Lyons

Hettienne Park

Deirdre O'Connell

Aleyse Shannon

Cuántos episodios tiene La bestia en mí

Cada uno de los ocho episodios mantiene un ritmo calculado, con revelaciones contenidas y un desarrollo estructurado para que el espectador sospeche de todos y de nadie al mismo tiempo. La figura del vecino enigmático se combina con el duelo de Aggie para generar un relato donde la verdad parece estar siempre a un paso, sin llegar nunca a exhibirse por completo.

Tráiler de La bestia en mí en Netflix