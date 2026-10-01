El TRUCO de un químico para recuperar el color blanco de los plásticos amarillentos

El producto que permite recuperar el color blanco

Según Sánchez, este amarillamiento es reversible y para recuperar el tono blanco original se emplea peróxido de hidrógeno, conocido como agua oxigenada.

La función química del agua oxigenada consiste en descomponer los productos de degradación amarillentos, removiendo esa capa superficial deteriorada y dejando al descubierto la capa blanca original que se encuentra debajo.