Fingió ser ciego durante 50 años para cobrar subsidios por discapacidad: cómo lo descubrieron

Un hombre, de 70 años y residente en Vicenza, Italia, simuló una ceguera total desde 1972 para recibir una pensión estatal, pero fue descubierto por la Policía Financiera.

Un hombre de 70 años de la ciudad de Vicenza, en Italia, fue acusado de cometer una de las estafas más prolongadas de las que se tenga registro en ese país. Durante más de medio siglo fingió estar completamente ciego para recibir una pensión por discapacidad que le fue otorgada en 1972. La maniobra recién fue descubierta este año, tras un control de rutina que dejó al descubierto un detalle imposible de pasar por alto.

Según informaron medios locales como Corriere Adriatico y Vicenza Today, la Policía Financiera acudió al domicilio del sospechoso para realizar una verificación administrativa.

Cómo descubrieron el fraude del hombre que fingía ser ciego para cobrar una pensión por discapacidad

fingeceguera

Durante la inspección, los agentes se sorprendieron al observar que el supuesto discapacitado utilizaba herramientas de jardinería que requerían una gran precisión, como tijeras de podar, sierras y cortadoras eléctricas.

El hallazgo generó una inmediata sospecha: si realmente era ciego, resultaba imposible que pudiera manipular ese tipo de elementos sin lesionarse. Ante esa inconsistencia, las autoridades decidieron seguir sus pasos discretamente para comprobar si su discapacidad era real o una simulación.

Durante los dos meses siguientes, un equipo de la Policía montó una vigilancia encubierta cerca de su casa. Con cámaras ocultas, lograron registrar distintas actividades cotidianas del hombre que desmentían por completo su condición de no vidente.

Las imágenes mostraban al acusado caminando sin ayuda por las calles, reconociendo objetos con facilidad y eligiendo productos en un supermercado. También fue visto realizando trabajos de jardinería complejos y manipulando herramientas con una destreza que resultaría imposible para alguien sin visión.

Los registros fueron analizados por la Fiscalía de Vicenza, que los consideró pruebas suficientes para demostrar que la ceguera había sido simulada durante más de cinco décadas.

Una estafa millonaria y un juicio en marcha

De acuerdo con la investigación, el acusado percibía la pensión desde 1972, cuando fue declarado ciego tras un accidente laboral. Desde entonces, y hasta la actualidad, recibió mensualmente una subvención por discapacidad visual.

El monto total de la defraudación supera los 200.000 euros, aunque los investigadores aclaran que solo pudieron auditar los últimos cinco años debido a limitaciones legales. Además, la Fiscalía ordenó retirar todos los beneficios sociales y avanzar con una causa por fraude y simulación de incapacidad.

