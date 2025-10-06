El enojo de la China Suárez con su agencia de modelos por una inesperada traición

En Infama (América TV), Santiago Sposato lanzó una información que sorprendió al panel: la agencia de modelos con la que trabaja la China Suárez habría cometido una inesperada “traición” hacia la actriz.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En Infama revelaron que la China Suárez habría vivido una situación incómoda con su propia agencia de modelos. ¿Qué pasó?
En Infama (América TV), Santiago Sposato lanzó una información que sorprendió al panel: la agencia de modelos con la que trabaja la China Suárez habría cometido una inesperada “traición” hacia la actriz.
"Además de representar modelos, ellos tienen un área de negocios donde le dan cursos a chicos y chicas para empezar a manejarse en este ambiente. En esta academia tienen cursos de pasarela, make up, fotografía, estilismo, un talle de televisión y teatro, y una de las clases es marketing personal", explicó el panelista, detallando el funcionamiento interno de la institución.
Luego, reveló el motivo del enojo de la China: "¿Y por qué se enojó la China Suárez? Porque en esta clase la ponen como ejemplo de lo que no hay que hacer en el medio. Nombraron tres marcas que ella perdió por su manejo con la prensa".
Y como si eso fuera poco, agregó un dato que encendió aún más la polémica: "Lo peor de todo es que pusieron a Pampita como ejemplo de todo lo que está bien".
Más adelante, en el programa conducido por Marcela Tauro, Luciana Martínez —ex Gran Hermano y alumna de la academia— confirmó lo que se dice en las clases sobre la ex Casi Ángeles: "Las comparan mucho y la tienen a Carolina allá arriba".
Radicada en Turquía, la China Suárez empieza a dar forma a su nueva etapa profesional. En ese proceso, se apoya en los vínculos que Mauro Icardi supo construir, muchos de ellos durante su relación con Wanda Nara, quien fue clave en el desarrollo de contactos en el mundo empresarial.
En ese marco, Juariu lanzó una fuerte revelación: para abrirse camino en el ámbito laboral, la actriz habría vuelto a cruzar a la empresaria en su terreno más personal, el de la cosmética. La polémica se encendió tras conocerse que la ex Casi Ángeles está próxima a lanzar su propia marca de productos de belleza, bajo el nombre Mitsumori.
Según detalló la panelista de Corta por Lozano (Telefe) en sus historias de Instagram, la China habría convocado a profesionales que en el pasado formaron parte del equipo de Wanda Cosmetics. En sus publicaciones, Juariu mostró cómo la actriz compartía imágenes desde el estadio del Galatasaray, rodeada de colaboradores que no le eran ajenos.
"¿A ver de dónde los tengo?", se preguntó la tucumana en una de sus historias. Luego de revisar perfiles y publicaciones, Juariu identificó que varios de los rostros que acompañaban a la China coincidían con exintegrantes del staff que trabajó junto a Wanda en su emprendimiento de belleza.
Para reforzar su teoría, la influencer revisó el perfil de Zaira Nara y encontró posteos de 2022 en los que aparecían las mismas personas que hoy se muestran junto a la China en el estadio donde juega Icardi, sumando más elementos a una trama que mezcla negocios, vínculos y viejas tensiones.