El enojo de la China Suárez con su agencia de modelos por una inesperada traición

¿Una nueva traición? Salió a la luz el nuevo escándalo entre la China Suárez y Wanda Nara

Radicada en Turquía, la China Suárez empieza a dar forma a su nueva etapa profesional. En ese proceso, se apoya en los vínculos que Mauro Icardi supo construir, muchos de ellos durante su relación con Wanda Nara, quien fue clave en el desarrollo de contactos en el mundo empresarial.

En ese marco, Juariu lanzó una fuerte revelación: para abrirse camino en el ámbito laboral, la actriz habría vuelto a cruzar a la empresaria en su terreno más personal, el de la cosmética. La polémica se encendió tras conocerse que la ex Casi Ángeles está próxima a lanzar su propia marca de productos de belleza, bajo el nombre Mitsumori.

Según detalló la panelista de Corta por Lozano (Telefe) en sus historias de Instagram, la China habría convocado a profesionales que en el pasado formaron parte del equipo de Wanda Cosmetics. En sus publicaciones, Juariu mostró cómo la actriz compartía imágenes desde el estadio del Galatasaray, rodeada de colaboradores que no le eran ajenos.

"¿A ver de dónde los tengo?", se preguntó la tucumana en una de sus historias. Luego de revisar perfiles y publicaciones, Juariu identificó que varios de los rostros que acompañaban a la China coincidían con exintegrantes del staff que trabajó junto a Wanda en su emprendimiento de belleza.

Para reforzar su teoría, la influencer revisó el perfil de Zaira Nara y encontró posteos de 2022 en los que aparecían las mismas personas que hoy se muestran junto a la China en el estadio donde juega Icardi, sumando más elementos a una trama que mezcla negocios, vínculos y viejas tensiones.

