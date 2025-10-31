Furor en Netflix por el estreno de la nueva temporada de su mejor serie española y tiene 8 episodios

El elenco principal de la serie regresa con Najwa Nimri como Patricia, Blanca Suárez como Jesica, Aitana Sánchez-Gijón como Pilar, Manu Ríos como Biel, Borja Luna como Néstor y Alfonso Bassave como Lluís.

A ellos se suman nuevas incorporaciones como Pablo Alborán, Gustavo Salmerón y Rachel Lascar, quien interpreta a Sophie, una prestigiosa oncóloga que revolucionará el hospital. También repiten Ana Rayo, Abril Zamora, Xoán Fórneas, Blanca Martínez, Marwa Bakhat y Claudia Traisac, consolidando un elenco coral que entrelaza tramas profesionales y personales.

Respira 2 Netflix 2

Por otro lado, los médicos adjuntos y directivos enfrentan dilemas de poder, ambición y desgaste emocional. Las rivalidades internas, los romances imposibles y los sacrificios personales son parte del tejido humano que sostiene la trama, convirtiendo al hospital en un microcosmos de la sociedad española contemporánea.

Por qué Respira: Temporada 2 promete superar a la primera

Los avances oficiales y los testimonios del equipo creativo apuntan a que esta nueva temporada duplicará la intensidad emocional. Con un tono más político y con guiones que profundizan en los personajes, Respira: Temporada 2 busca consolidarse como una de las series más relevantes del año dentro del catálogo europeo de Netflix.

El creador de la serie, Carlos Montero (Élite, El desorden que dejas, Física o química), explicó en una reciente conferencia que la intención era mostrar la trinchera de la sanidad pública con humanidad, sin héroes perfectos, solo personas que hacen lo posible por sobrevivir.

Respira 2 Netflix 3

Esa cercanía con la realidad, combinada con una narrativa ágil y un elenco de primer nivel, hacen que cada episodio sea un reflejo del agotamiento, la esperanza y la resistencia de quienes sostienen el sistema sanitario desde adentro.

Este tipo de repercusión convierte a Respira en algo más que un simple entretenimiento: es una ficción que genera conversación social, lo que explica el entusiasmo con el que los fans esperan esta segunda temporada.

Respira 2 Netflix 4

Dónde y cuándo ver la serie Respira: Temporada 2

Los nuevos episodios de Respira: Temporada 2 estarán disponibles a partir de las 4:00 AM (hora Argentina) del viernes 31 de octubre de 2025, exclusivamente en Netflix. En otros países de América Latina, la serie se activará en la madrugada local.

Cada episodio tiene una duración aproximada de 50 minutos, y todos los capítulos ya se liberaron al mismo tiempo, permitiendo a los fanáticos realizar una maratón completa durante el fin de semana.

Tráiler de Respira: Temporada 2 en Netflix