Volvió a Netflix la serie más vista de la plataforma y su nueva temporada tiene apenas 8 capítulos

La esperada cuarta temporada de The Witcher ya está disponible en Netflix Argentina, y llega con una sorpresa que marca un punto de inflexión en la historia. La épica serie de fantasía basada en las novelas del autor polaco Andrzej Sapkowski presenta una de las transiciones más comentadas del año: Liam Hemsworth asume el papel de Geralt de Rivia, interpretado durante tres temporadas por Henry Cavill.
Ambientada en un continente de inspiración medieval, The Witcher combina acción, magia, política y destino. La trama entrelaza las vidas de tres figuras esenciales (Geralt de Rivia, Ciri y Yennefer de Vengerberg), cuyos caminos se cruzan bajo una fuerza misteriosa que los une más allá de la voluntad.
Liam Hemsworth asume el papel de Henry Cavill
El cambio de actor en el rol principal generó una ola de expectativas. Liam Hemsworth asume el desafío de dar vida a un Geralt que deberá enfrentar los mayores dilemas de su vida. Su figura de cazador de monstruos se mantiene intacta: un hombre mutado desde niño para resistir venenos, dominar las llamadas “Señales” (formas de magia básica) y luchar con fuerza sobrehumana.
Sin embargo, esta temporada promete un enfoque más humano del personaje. Geralt no solo caza criaturas (también lidia con el peso de su destino, que lo empuja hacia guerras, intrigas y pérdidas inevitables). Lo que antes era neutralidad, ahora se transforma en un choque entre moral y supervivencia, donde ni los monstruos son tan terribles ni los hombres tan inocentes.
De qué trata The Witcher: Temporada 4 en Netflix
La cuarta temporada de The Witcher sitúa la acción en plena expansión del Imperio de Nilfgaard, que busca dominar los Reinos del Norte. El conflicto político se convierte en una red de alianzas, traiciones y secretos, donde los magos, reyes y criaturas luchan por el control del poder.
Entre los temas más destacados aparecen la manipulación de los magos, el uso de la profecía como arma política y el valor del libre albedrío en un mundo que parece determinado por el destino.
Aunque el eje narrativo se centra en la guerra y el destino, la esencia de The Witcher sigue siendo la caza de monstruos. En esta temporada, Geralt se enfrenta a criaturas que desafían las leyes naturales: bestias mutadas, espectros del pasado y entidades mágicas que reflejan los miedos más profundos del ser humano.
A través de su compañero inseparable, Jaskier, la serie introduce una dosis de ironía y reflexión sobre la fama, la verdad y los mitos que se construyen alrededor de los héroes. Cada misión que Geralt acepta lo acerca más a comprender que la verdadera monstruosidad no siempre tiene colmillos ni garras.
Cuál es la trama de The Witcher: Temporada 4 en Netflix
Más allá de la acción y los efectos visuales, The Witcher mantiene su esencia filosófica: la lucha entre lo que se elige y lo que está predestinado. La cuarta temporada explora esta idea con fuerza, planteando si los personajes son dueños de sus decisiones o simples piezas de un destino que ya está escrito.
Geralt, Yennefer y Ciri se enfrentan a una nueva realidad en la que sus acciones tendrán consecuencias irreversibles. El espectador será testigo de alianzas inesperadas, traiciones dolorosas y revelaciones que cambian todo lo que creíamos saber sobre el Continente.
El futuro de la serie y lo que se viene en Netflix
Netflix confirmó que la historia continuará, aunque con giros que podrían redefinir la estructura de la saga. Con Liam Hemsworth como nuevo Geralt, la plataforma apuesta por mantener la intensidad y la fidelidad al universo literario, al tiempo que moderniza su enfoque visual y narrativo.
Los fanáticos ya especulan sobre cómo se adaptarán los próximos libros de Sapkowski y qué papel jugará Ciri en el destino del mundo. Mientras tanto, los nuevos episodios deThe Witcher ya dominan el ranking de tendencias en Argentina y consolidan su lugar entre las series más vistas del año.