Volvió a Netflix la serie más vista de la plataforma y su nueva temporada tiene apenas 8 capítulos

Liam Hemsworth y Henry Cavill

De qué trata The Witcher: Temporada 4 en Netflix

La cuarta temporada de The Witcher sitúa la acción en plena expansión del Imperio de Nilfgaard, que busca dominar los Reinos del Norte. El conflicto político se convierte en una red de alianzas, traiciones y secretos, donde los magos, reyes y criaturas luchan por el control del poder.

Entre los temas más destacados aparecen la manipulación de los magos, el uso de la profecía como arma política y el valor del libre albedrío en un mundo que parece determinado por el destino.

The Witcher Netflix 1

Aunque el eje narrativo se centra en la guerra y el destino, la esencia de The Witcher sigue siendo la caza de monstruos. En esta temporada, Geralt se enfrenta a criaturas que desafían las leyes naturales: bestias mutadas, espectros del pasado y entidades mágicas que reflejan los miedos más profundos del ser humano.

A través de su compañero inseparable, Jaskier, la serie introduce una dosis de ironía y reflexión sobre la fama, la verdad y los mitos que se construyen alrededor de los héroes. Cada misión que Geralt acepta lo acerca más a comprender que la verdadera monstruosidad no siempre tiene colmillos ni garras.

The Witcher Netflix 2

Cuál es la trama de The Witcher: Temporada 4 en Netflix

Más allá de la acción y los efectos visuales, The Witcher mantiene su esencia filosófica: la lucha entre lo que se elige y lo que está predestinado. La cuarta temporada explora esta idea con fuerza, planteando si los personajes son dueños de sus decisiones o simples piezas de un destino que ya está escrito.

Geralt, Yennefer y Ciri se enfrentan a una nueva realidad en la que sus acciones tendrán consecuencias irreversibles. El espectador será testigo de alianzas inesperadas, traiciones dolorosas y revelaciones que cambian todo lo que creíamos saber sobre el Continente.

The Witcher Netflix 3

El futuro de la serie y lo que se viene en Netflix

Netflix confirmó que la historia continuará, aunque con giros que podrían redefinir la estructura de la saga. Con Liam Hemsworth como nuevo Geralt, la plataforma apuesta por mantener la intensidad y la fidelidad al universo literario, al tiempo que moderniza su enfoque visual y narrativo.

Los fanáticos ya especulan sobre cómo se adaptarán los próximos libros de Sapkowski y qué papel jugará Ciri en el destino del mundo. Mientras tanto, los nuevos episodios de The Witcher ya dominan el ranking de tendencias en Argentina y consolidan su lugar entre las series más vistas del año.

Tráiler de The Witcher: Temporada 4 en Netflix