Netflix: Matt Damon y Ben Affleck brillan con esta película de suspenso que dura menos de 2 horas

De qué trata El botín, la película de Netflix

La historia de El botín comienza cuando un grupo de policías de Miami participa en un operativo y descubre millones de dólares escondidos dentro de una vivienda. El hallazgo modifica por completo el escenario al que se enfrentaban los integrantes del equipo.

Hasta ese momento, la intervención policial tenía un objetivo concreto. Sin embargo, la aparición de semejante cantidad de efectivo introduce un nuevo problema. Los agentes deben lidiar con una situación extraordinaria en la que cada decisión puede tener consecuencias para la investigación y para sus propias vidas.

El dinero se convierte rápidamente en el centro del conflicto. No se trata solamente de establecer de dónde proviene o quién lo escondió. También aparece una cuestión mucho más delicada: qué hará cada integrante del grupo cuando tenga semejante fortuna al alcance de la mano.

Según el resumen oficial en Netflix: "La confianza tambalea cuando un grupo de policías de Miami descubre millones de dólares en efectivo en una casa de seguridad abandonada. Ya nada ni nadie queda fuera de sospecha".

Matt Damon y Ben Affleck vuelven a compartir pantalla

Uno de los principales atractivos de la producción es el regreso de Matt Damon y Ben Affleck a una historia compartida en pantalla. Los dos actores construyeron una relación profesional y personal que se extiende durante décadas, por lo que cada nuevo proyecto en conjunto despierta interés entre quienes siguen sus carreras.

En esta oportunidad, Damon interpreta a Dane Dumars, mientras que Affleck encarna a J.D. Byrne. Ambos personajes son policías y quedan involucrados en el operativo que desencadena el conflicto central de la película.

El vínculo entre ambos personajes adquiere especial importancia en una historia donde las apariencias pueden resultar engañosas. Las decisiones individuales, las responsabilidades profesionales y las sospechas se mezclan en un escenario que obliga a los protagonistas a evaluar cuidadosamente a las personas que tienen cerca.

El reencuentro también aporta un atractivo adicional para quienes conocen la trayectoria de los actores. Damon y Affleck compartieron distintos proyectos a lo largo de sus carreras y desarrollaron una sociedad creativa que trascendió sus interpretaciones frente a cámara.

El elenco principal de El botín

Matt Damon

Ben Affleck

Steven Yeun

Teyana Taylor

Kyle Chandler

Scott Adkins

Catalina Sandino Moreno

Sasha Calle

Nestor Carbonell

Lina Esco

Tráiler oficial de El botín en Netflix