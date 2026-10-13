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Netflix: Matt Damon y Ben Affleck brillan con esta película de suspenso que dura menos de 2 horas

Netflix sorprendió con este reencuentro en un thriller policial lleno de tensión, dinero y sospechas, protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck.

Netflix: Matt Damon y Ben Affleck brillan con esta película de suspenso que dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)

Netflix: Matt Damon y Ben Affleck brillan con esta película de suspenso que dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)

Netflix reunió otra vez a Matt Damon y Ben Affleck en una película que combina acción, intriga y un conflicto capaz de poner a prueba la lealtad de un grupo de policías. Se trata de "El botín" (The Rip, 2026), un thriller policial ambientado en Miami que parte de un hallazgo millonario para construir una historia en la que nadie parece estar completamente a salvo de las sospechas.

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La película propone un escenario tan atractivo como peligroso: un operativo policial que comienza con un descubrimiento extraordinario y termina convirtiéndose en una situación cada vez más difícil de controlar. Lo que parecía una oportunidad para avanzar en una investigación se transforma en un problema cuando los protagonistas deben decidir qué hacer con una enorme cantidad de dinero en efectivo.

Con una duración inferior a las dos horas, la producción reúne a dos actores que llevan décadas compartiendo una amistad y distintos proyectos profesionales. Además, incorpora un elenco con figuras reconocidas y una historia que apuesta por mantener la incertidumbre hasta el desarrollo de sus principales conflictos.

Para quienes buscan una película para disfrutar sin comprometer toda la tarde, la propuesta reúne varios elementos atractivos: un caso policial, un botín millonario y una pregunta que atraviesa toda la trama. ¿Qué sucede cuando las personas encargadas de hacer cumplir la ley empiezan a desconfiar unas de otras?

De qué trata El botín, la película de Netflix

La historia de El botín comienza cuando un grupo de policías de Miami participa en un operativo y descubre millones de dólares escondidos dentro de una vivienda. El hallazgo modifica por completo el escenario al que se enfrentaban los integrantes del equipo.

Hasta ese momento, la intervención policial tenía un objetivo concreto. Sin embargo, la aparición de semejante cantidad de efectivo introduce un nuevo problema. Los agentes deben lidiar con una situación extraordinaria en la que cada decisión puede tener consecuencias para la investigación y para sus propias vidas.

El dinero se convierte rápidamente en el centro del conflicto. No se trata solamente de establecer de dónde proviene o quién lo escondió. También aparece una cuestión mucho más delicada: qué hará cada integrante del grupo cuando tenga semejante fortuna al alcance de la mano.

Según el resumen oficial en Netflix: "La confianza tambalea cuando un grupo de policías de Miami descubre millones de dólares en efectivo en una casa de seguridad abandonada. Ya nada ni nadie queda fuera de sospecha".

Matt Damon y Ben Affleck vuelven a compartir pantalla

Uno de los principales atractivos de la producción es el regreso de Matt Damon y Ben Affleck a una historia compartida en pantalla. Los dos actores construyeron una relación profesional y personal que se extiende durante décadas, por lo que cada nuevo proyecto en conjunto despierta interés entre quienes siguen sus carreras.

En esta oportunidad, Damon interpreta a Dane Dumars, mientras que Affleck encarna a J.D. Byrne. Ambos personajes son policías y quedan involucrados en el operativo que desencadena el conflicto central de la película.

El vínculo entre ambos personajes adquiere especial importancia en una historia donde las apariencias pueden resultar engañosas. Las decisiones individuales, las responsabilidades profesionales y las sospechas se mezclan en un escenario que obliga a los protagonistas a evaluar cuidadosamente a las personas que tienen cerca.

El reencuentro también aporta un atractivo adicional para quienes conocen la trayectoria de los actores. Damon y Affleck compartieron distintos proyectos a lo largo de sus carreras y desarrollaron una sociedad creativa que trascendió sus interpretaciones frente a cámara.

El elenco principal de El botín

  • Matt Damon
  • Ben Affleck
  • Steven Yeun
  • Teyana Taylor
  • Kyle Chandler
  • Scott Adkins
  • Catalina Sandino Moreno
  • Sasha Calle
  • Nestor Carbonell
  • Lina Esco

Tráiler oficial de El botín en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: Estrena un thriller policial con Matt Damon y Ben Affleck.
  • Trama: La película sigue a un grupo de policías que descubre millones de dólares, generando desconfianza.
  • Detalles: Con menos de dos horas de duración, el film explora la lealtad y las sospechas entre los protagonistas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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