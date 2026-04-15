Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie argentina y es un thriller impactante

Crimen desorganizado Netflix 2 Fotos: Gentileza Netflix.

El guion, escrito por Martín Méndez y Marcelo Camaño, apuesta por una narrativa donde la tensión no se suelta nunca. La muerte del líder no solo deja un vacío, sino que dispara sospechas cruzadas. ¿Quién miente? ¿Quién sabe más de lo que dice?

Lo que diferencia a esta serie de otras producciones del género es su enfoque. Acá, el robo no es el clímax. Es apenas el punto de partida. El verdadero golpe comienza cuando todo sale mal.

Los personajes deberán enfrentarse no solo a una amenaza externa, sino también a sus propios secretos. Porque, como adelanta la sinopsis, cada secreto tiene precio y nadie sale limpio.

El elenco principal de "Crimen desorganizado"

Uno de los puntos fuertes de Crimen desorganizado será su elenco. La serie reúne figuras reconocidas con actores de gran presente.

Crimen desorganizado Netflix 3 Fotos: Gentileza Netflix.

Celeste Cid encabeza el reparto, acompañada por Marco Antonio Caponi, Matías Mayer y Benjamín Amadeo. A ellos se suman Miguel Ángel Rodríguez y Soledad Silveyra, dos nombres con peso propio dentro de la industria.

Además, contará con la participación especial de Martín Bossi, quien aportará un matiz diferente dentro de la trama.

Esta combinación de perfiles permitirá construir personajes complejos. Cada uno tendrá un rol clave dentro de la historia. Nadie estará allí por casualidad.

La dirección estará a cargo de Nicanor Loreti (Diablo, Punto rojo y Kryptonita), un nombre asociado a proyectos con identidad fuerte y narrativa visual marcada. La serie estará producida por Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky.

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Cuándo se estrena "Crimen desorganizado" en Netflix

El estreno está previsto para 2027. Aunque falta tiempo, el primer anuncio ya logró posicionar a Crimen desorganizado como una de las apuestas más llamativas dentro de la ficción argentina.

La expectativa crecerá a medida que se revelen más detalles. Por ahora, el misterio es parte de la estrategia. La propuesta no será solo acción. También habrá un fuerte componente psicológico.

La serie explorará cómo reaccionan las personas cuando todo se desmorona. Cuando no hay reglas claras. Cuando sobrevivir implica tomar decisiones extremas. En ese contexto, el espectador se convertirá en testigo de un juego peligroso.

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