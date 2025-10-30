Netflix estrena "Stranger Things 5": la serie más exitosa vuelve con su temporada final

Los fanáticos han comenzado a teorizar sobre el destino de Max (Sadie Sink), quien quedó en coma después del enfrentamiento con Vecna. En el tráiler se la ve brevemente conectada a máquinas en el hospital, mientras Lucas (Caleb McLaughlin) permanece a su lado. Todo indica que su conexión con el "otro lado" será clave para derrotar al enemigo.

Stranger Things 5 Netflix 2

El elenco de Stranger Things: Temporada 5

El nuevo avance confirma el regreso de todos los protagonistas que acompañaron a la serie desde sus inicios. Además de Millie Bobby Brown y Sadie Sink, veremos a Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Maya Hawke, Joe Keery, Winona Ryder y David Harbour.

También regresa Priah Ferguson como Erica y Brett Gelman como Murray, aportando la dosis de humor en medio del caos. Pero una de las grandes sorpresas es la incorporación de Linda Hamilton, ícono de Terminator, quien interpreta a un personaje del gobierno que parece conocer los secretos del "Upside Down" desde antes de que todo comenzara. Entre los nuevos rostros también figuran Nell Fisher, Jake Connelly y Alex Breaux, cuyos papeles se mantienen bajo estricta reserva.

Stranger Things 5 Netflix 3

Qué reveló el tráiler de la serie Stranger Things

El adelanto comienza con una voz en off de Eleven recordando su infancia en el laboratorio. En las siguientes escenas se alternan imágenes de acción y momentos de tensión emocional. Hopper sostiene una vieja foto del grupo, Joyce observa el cielo fracturado y Steve empuña un bate cubierto de púas.

Stranger Things 5 Netflix 4

Cuándo se estrena Stranger Things 5 en Netflix

Netflix confirmó que la quinta y última temporada de Stranger Things tendrá tres fechas de estreno: volumen 1 el 26 de noviembre, volumen 2 el 25 de diciembre y el final será el 31 de diciembre. La serie, que marcó una generación, parece querer despedirse a lo grande, mezclando nostalgia, drama y terror como en sus mejores momentos.

Stranger Things 5 Netflix 5

Stranger Things 5: el cierre de una era para Netflix y los fans

A casi diez años de su estreno, Stranger Things no solo cierra su historia, sino también un ciclo en la cultura pop. Desde sus primeras temporadas, el show fue un fenómeno que impulsó a Netflix como plataforma de referencia en contenidos originales. En ese entonces, la serie se convirtió en un emblema del auge del streaming y en un símbolo del poder del boca a boca digital.

Tráiler oficial de Stranger Things 5