Netflix estrena "Stranger Things 5": la serie más exitosa vuelve con su temporada final. (Foto: Archivo)
Stranger Things 5 se prepara para cerrar su historia con una temporada final que promete marcar un antes y un después. Netflix lanzó un nuevo tráiler completo que no solo enciende la nostalgia de los fanáticos, sino que deja ver que lo que se viene será mucho más oscuro y emocional. A casi una década de su estreno, la serie creada por los hermanos Duffer llega a su punto máximo.
Cuando Stranger Things se estrenó en 2016, pocos imaginaban que se convertiría en uno de los pilares de Netflix. La historia ambientada en los años 80, con referencias a la cultura pop, criaturas de otro mundo y un grupo de niños enfrentándose a un terror indescriptible, capturó la atención del público global.
El tráiler del final deja en claro que el pequeño pueblo de Hawkins ya no es el mismo. El "Upside Down" ha cruzado definitivamente al mundo real, y las grietas abiertas tras la última batalla ahora amenazan con consumirlo todo. Los planos del adelanto muestran calles desiertas, un cielo teñido de rojo y a Eleven (interpretada por Millie Bobby Brown) decidida a terminar lo que comenzó.
Cómo será Stranger Things 5 en Netflix
El villano que conocimos como Vecna regresa con una sed de venganza más intensa. Tras haber sido herido por Eleven al final de la cuarta temporada, se recupera en las profundidades del "Upside Down", y el tráiler sugiere que ahora está más fuerte.
Los fanáticos han comenzado a teorizar sobre el destino de Max (Sadie Sink), quien quedó en coma después del enfrentamiento con Vecna. En el tráiler se la ve brevemente conectada a máquinas en el hospital, mientras Lucas (Caleb McLaughlin) permanece a su lado. Todo indica que su conexión con el "otro lado" será clave para derrotar al enemigo.
El elenco de Stranger Things: Temporada 5
El nuevo avance confirma el regreso de todos los protagonistas que acompañaron a la serie desde sus inicios. Además de Millie Bobby Brown y Sadie Sink, veremos a Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Maya Hawke, Joe Keery, Winona Ryder y David Harbour.
También regresa Priah Ferguson como Erica y Brett Gelman como Murray, aportando la dosis de humor en medio del caos. Pero una de las grandes sorpresas es la incorporación de Linda Hamilton, ícono de Terminator, quien interpreta a un personaje del gobierno que parece conocer los secretos del "Upside Down" desde antes de que todo comenzara. Entre los nuevos rostros también figuran Nell Fisher, Jake Connelly y Alex Breaux, cuyos papeles se mantienen bajo estricta reserva.
Qué reveló el tráiler de la serie Stranger Things
El adelanto comienza con una voz en off de Eleven recordando su infancia en el laboratorio. En las siguientes escenas se alternan imágenes de acción y momentos de tensión emocional. Hopper sostiene una vieja foto del grupo, Joyce observa el cielo fracturado y Steve empuña un bate cubierto de púas.
Cuándo se estrena Stranger Things 5 en Netflix
Netflix confirmó que la quinta y última temporada de Stranger Things tendrá tres fechas de estreno: volumen 1 el 26 de noviembre, volumen 2 el 25 de diciembre y el final será el 31 de diciembre. La serie, que marcó una generación, parece querer despedirse a lo grande, mezclando nostalgia, drama y terror como en sus mejores momentos.
Stranger Things 5: el cierre de una era para Netflix y los fans
A casi diez años de su estreno, Stranger Things no solo cierra su historia, sino también un ciclo en la cultura pop. Desde sus primeras temporadas, el show fue un fenómeno que impulsó a Netflix como plataforma de referencia en contenidos originales. En ese entonces, la serie se convirtió en un emblema del auge del streaming y en un símbolo del poder del boca a boca digital.